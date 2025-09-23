Londres, Viva – Arsenal Obtenga malas noticias después de su extremo, Llamar a Maduyke Ciertamente ausente durante aproximadamente dos meses debido a una lesión en la rodilla.

Basado en el informe atlético el martes, el jugador de 23 años experimentó problemas durante un empate 1-1 contra Manchester City en la Liga Inglesa el domingo (21/9).

El entrenador del Arsenal confirmó la lesión en Noni Hikeke después del partido contra Manchester City.

«Ha tenido problemas desde el comienzo del partido y no está en forma lo suficientemente en forma para continuar», dijo el entrenador Mikel Arteta desde el estándar el martes.

Hikeke apareció como titular, pero fue sacado en la primera mitad y fue reemplazado por Bukayo Saka, quien se estaba recuperando de una lesión.

Esta lesión se suma a una larga lista de jugadores problemáticos del Arsenal. Anteriormente, Kai Hvertz todavía estaba en el período de recuperación postoperatoria desde agosto, mientras que Gabriel Jesús se había detenido desde enero debido a una lesión en el ligamento de rodilla (ACL).

Además, el Capitán Martin Odegaard tampoco se ha recuperado de la lesión en el hombro que experimentó al comienzo de la temporada.

La nueva caminata del Arsenal fue traída del Chelsea en la ventana de transferencia de verano con un valor de 48.5 millones (RP1.09 billones).

Hasta ahora, ha aparecido en seis partidos en la temporada 2025/26 e hizo una contribución positiva, especialmente cuando Saka estuvo ausente durante un mes debido a una lesión en los isquiotibiales.

Su mejor aparición se produjo cuando el Arsenal ganó 3-0 sobre Nottingham Forest, donde su velocidad y agilidad en el lado derecho se convirtieron en la principal amenaza del oponente.

La ausencia de Hikeke es sin duda un golpe para Arteta. Sin embargo, el regreso de Saka dio un poco de alivio, aunque se creía que Arteta tenía cuidado para que el extremo no estuviera agobiado.

Otra alternativa es cambiar a Gabriel Martinelli al lado derecho, como lo hizo la temporada pasada, o dio más oportunidades para Wonderkid 15 años, Max Dowman, quien había registrado dos apariciones como sustituto en la Liga Inglesa.

El Arsenal ha ganado tres victorias de los primeros cinco partidos de la liga inglesa esta temporada. Los Gunners están programados para enfrentar a Port Vale en la tercera ronda de la Copa de la Liga Inglesa el jueves (9/25). (Hormiga)