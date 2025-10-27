El Arsenal está frío en la cima, MU entra en el top 6

Inglaterra, VIVA – primera división La temporada 2025/2026 vuelve a calentarse tras finalizar la novena semana. Arsenal sigue firmemente en lo más alto de la clasificación y empieza a «enfriarse» en solitario después de sumar 22 puntos. Mientras tanto, manchester unido empujó con éxito hasta la posición de los 6 primeros.

El Arsenal lidera, Bournemouth es una sorpresa

Los Gunners registraron hasta el momento 7 victorias, 1 empate y 1 derrota. Su productividad también es impresionante, con 16 goles marcados y sólo concedidos 3 veces. Esta consistencia es lo que hace que el equipo de Mikel Arteta siga cómodo liderando la competición.

Con él, Bournemouth se convirtió en la gran sorpresa de la Premier League esta temporada. El equipo que a menudo lucha en la parte inferior de la tabla está ahora en segundo lugar con 18 puntos, superior por diferencia de goles al Tottenham, que está en tercer lugar.

Manchester Duo en la Zona Europea

La máxima competición se está volviendo más emocionante con Manchester City y Manchester United comenzando a encontrar su ritmo.

– Man City ocupa la quinta posición con 16 puntos

– Man United siguió en sexta posición también con 16 puntos, pero perdió por diferencia de goles.

Este resultado es una señal de reactivación, especialmente para los Red Devils, que al inicio de la temporada parecían inconsistentes.

Liverpool cae, Chelsea sigue inconsistente

El Liverpool se encuentra ahora en la séptima plaza con 15 puntos, experimentando un descenso tras caer en los últimos partidos.

Mientras tanto, el Chelsea sigue inestable. Aunque ahora están en la novena posición con 14 puntos, los altibajos en el rendimiento son claramente visibles en su balance de victorias, empates y derrotas.

La Zona Roja empieza a llenarse

La competencia en la base tampoco es menos tensa. West Ham, Nottingham Forest y Wolves se encuentran en las tres posiciones más bajas.

– West Ham: 19.ª posición, sólo 4 puntos

– Lobos: colistas con sólo 2 puntos

Si la situación no mejora pronto, el riesgo de descenso es cada vez más inminente.

La competición lleva sólo nueve semanas, pero el drama desde la máxima categoría hasta la zona de descenso ya es muy intenso. Esperaremos a ver si el Arsenal puede seguir manteniendo su posición o si será cambiado en las próximas semanas.

Clasificación de la primera división