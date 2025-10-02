El arroz medio no es premium a las verduras, no frescas

Yakarta, Viva – Caso envenenamiento Alimentación de nutrientes gratis (Mbg) Experimentado por estudiantes en varias regiones se destacan en las últimas veces.

Este caso también se hizo Defensor del pueblo RI realizó un estudio relacionado con problemas en la implementación de MBG hasta la ocurrencia de envenenamiento de masa.

El miembro del defensor del pueblo indonesio, Yeka Hendra Fatika, dijo que hay varios factores que este caso ocurre, como la presencia de materias primas que no están de acuerdo con el contrato y no están frescos.

Programa de alimentos nutritivos gratis (MBG).

«En Bogor, por ejemplo allí Sppg Recibir arroz medio con niveles rotos por encima del 15 por ciento, aunque el contrato incluye arroz premium «, dijo, citado el jueves 2 de octubre de 2025.

«Algunas cocinas también reciben verduras frescas y guarniciones incompletas», continuó.

Muchas de las discrepancias del pueblo dijeron porque no había estándar Límite de calidad de aceptación (Aql) firma.

«Para que el estado pague el precio de la prima, mientras que la calidad recibida por los niños no es óptima», dijo Yeka.

Por otro lado, relacionado con el procesamiento de alimentos de Yeka dijo que la aplicación del análisis de riesgos y el punto de control crítico (HACCP) no ha sido aplicada completamente por la cocina SPPG.

«Varias cocinas no tienen un registro de temperatura o muestra retenida Como parte del sistema de control de calidad «, dijo.

Como información, el jefe de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Dijo Dadan Hindayana, el total de víctimas de envenenamiento debido al consumo de alimentos nutritivos libres (MBG) desde que se lanzó en enero de 2025 alcanzó las 6.517 personas.

Dadan exceso de velocidad, los casos más comunes de envenenamiento en Java con un total de 45 casos.

«La distribución de casos de trastornos digestivos o casos en SPPG se puede ver del 6 de enero al 31 de julio, hubo aproximadamente 24 casos de eventos. Mientras que desde el 1 de agosto anoche hubo 51 casos de incidentes», dijo en una reunión de trabajo con la Comisión de la Cámara de Representantes IX, el miércoles 1 de octubre, 2025.

El propio BGN ha solicitado a SPPG que apriete el uso de agua limpia para cocinar y lavar herramientas e ingredientes alimentarios.

«Les hemos ordenado que usen agua de galón para cocinar. Para lavar, el agua debe recibir un filtro», dijo.

