El arresto de los perpetradores de antepasados ​​para proteger el interés público y el hijo de la víctima

Yakarta, Viva – Divulgación de los perpetradores incitación por la Dirección de Investigación Criminal General de la Policía Metropolitana de Yakarta que comenzó con una serie de actividades de investigación e investigación, hasta que la determinación del sospechoso, incluidos los esfuerzos forzados en forma de arresto, no se puede interpretar como una amenaza debido proceso de derecho.

Esto fue revelado por el profesor de posgrado en la Universidad de Muhammadiyah, North Sumatra, Alpi Sahari. Según él, la libertad civil en la supremacía civil en el interior pendiente proceso de derecho No se le permite dañar el interés general, incluidas las violaciones de los derechos de los niños garantizados por la ley.

«Para que la libertad civil se distinguida de la aplicación ley El cual tiene como objetivo proteger el interés público y la garantía de los derechos de los niños sobre la existencia de violaciones de la ley «, dijo.



Una mujer llamada Laras Faizati que quema Mabes Poli

Alpi dijo que los arrestos realizados por los investigadores policiales se basaron en principios legales criminal que se adopta en Indonesia a saber No El delito no es un castigo sin legalidad Y control de delitos El modelo, como se menciona en el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal que en su solicitud ciertamente limita los derechos civiles, lo que significa que los derechos civiles no están limitados por la ley, no cometen violaciones ni delitos.

«En la proposición sugiere que ‘el deseo de cambiar una situación debe comenzar desde el cambio (innallaha la yughayyiru bi qouumin hatta yugairu ma biMfusihim)'», dijo.

Además, Alpi declaró que comprender el principio equidad seguido de ley (procedimiento) debe enderezar, a saber, en el mecanismo de derecho penal relacionado con la supervisión horizontal para evitar la forma de arbitrariedad en la aplicación de la ley.

«Entonces esto se ha regulado en las leyes y leyes (LEX) para que este mecanismo se realice como una implementación de principios pendiente proceso de derecho Y no construya una narración de una amenaza para la libertad civil «, dijo Alpi, quien también fue presentada por la Oficina del Fiscal General de la República de Indonesia para proporcionar declaraciones expertas en la Corte Suprema de la República de Indonesia en el Tribunal del Distrito Central de Yakarta por la presentación de la revisión (PK) por la condenada Jesica Wongso.

Además, agrega, pendiente proceso de derecho En derecho penal, se compone de delito control Modelo y debido proceso Modelo, de modo que la narración de la aplicación de la ley como un patrón de girar demasiado temprano.

Esto puede interpretarse como la intención de tomar simpatía pública, lo que se teme como un esfuerzo para degradar las instituciones policiales, que llevan a cabo los deberes del estado para mantener el orden público como una comunidad en el marco de la República de Indonesia.

Investigadores de la Dirección de Investigación Penal Metropolitana de Yakarta, dijo, en la policía contra los perpetradores de anclajes tenían interés en proteger el interés público y los niños de las víctimas se basaron en correo hecho (derecho a configurar) es una prueba inicial.

«Evidencia inicial adecuada y evidencia suficiente a la mencionada en el Tribunal Constitucional Número de decisión 21/PUU-XII/2014 que se interpreta evidencia en forma de una cantidad de evidencia que tiene relevancia para los delitos penales contra los perpetradores de la composición cometida (la criminalidad del hecho de que está prohibido ser el hecho) «, dijo.

La Dirección de Investigación Penal de la Policía de Metro Jaya, aplicó el Artículo 160 del Código Penal y / / / / / / / / Artículo 87 junto con el Artículo 76H Artículo 15 de la ley Número 35 de 2014 sobre las enmiendas al número de ley 23 de 2002 sobre la protección infantil y / / / / / Artículo 45A Párrafo (3) Jo

La aplicación de estos artículos indica la forma de Eendadse coincidencia o Samenloop multifescente. En términos de poco estable Sus características prestan atención a los principios LEX Especial versus ley especial, ley especial sistemático y La ley de la ley despectiva consumida que es diferente de Samenloop multifescente.

El significado de incitar (Opruien) debe ser perturbado por moverse, organizarse o tratar de moverse. La incitación es hacer que las personas sean interesadas, lujurias o empapadas, para que lo hagan.

«En el sentido de que, en general, el propósito de la incitación es que otros cometen actos penales para cometer una violación, lo que significa que los perpetradores cometen una incitación, ya sea por la escritura o con la escritura, a saber, que otros cometen un delito penal o violen las disposiciones de la legislación como resultado de la incitación», dijo.

Alpi dijo que, en este caso, no se le cuestionó si hubo un intento de la incorporación, como fue el caso de la movilización en el artículo 55 del Código Penal.

En el diccionario indonesio, los actos de incitación son una encarnación para despertar los corazones de las personas para estar enojados (para luchar o rebelarse).

Mientras tanto, según el Diccionario de Derecho de Black, la incitación se interpreta como «provocación», a saber, «algo como palabra o acción) que afecta la razón y el autocontrol de una persona, especialmente a la persona para cometer un delito impulsivamente».

Según R. Soesilo, significa empujar, invitar, excitar o quemar a las personas para hacer algo. En la palabra «incitar» la naturaleza «intencionalmente». La incitación es más difícil que «seducir» o «persuasión», pero no «forzar».

«Este delito se considera perfecto, si alguien emitió palabras de incitación. Por lo tanto, no debe haber un delito penal, pero después de la decisión del Tribunal Constitucional de que para la finalización de la incitación es un delito penal. Después del veredicto del Tribunal Constitucional, Número 7/PUU-VII/2009, el Fiscal debe poder demostrar la relación causal entre la Ley de Incitación y