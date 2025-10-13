El arreglista de ‘Ha nacido una estrella’ tenía 93 años

Ian Freebairn-Smithel compositor ganador del Grammy que arregló “Evergreen” de “Ha nacido una estrella”, murió el 7 de octubre en Folsom, California. Tenía 93 años.

El compositor, vocalista y arreglista fue ampliamente reconocido por su trabajo que dio forma a muchas de las bandas sonoras de cine y televisión más notables de Hollywood.

En las décadas de 1970 y 1980, compuso partituras para programas de televisión como “Airwolf”, “Fame”, “Cagney & Lacey”, “Magnum, PI” y “Seven Brides for Seven Brothers”, colaborando con el compositor Jimmy Webb en un tema musical para este último.

El nativo de Seattle se mudó a Los Ángeles en 1934 y comenzó su carrera como cantante de grupo con The Singers Incorporated, trabajando junto a sus compañeros vocalistas Perry Botkin, Jr., Sue Allen, Jimmy Bryant y George Tipton.

En 1977, ganó un premio Grammy al mejor arreglo acompañando a un vocalista por “Evergreen”, interpretada por Barbra Streisand.

Sus créditos también incluyen partituras para varias películas para televisión como “El curioso caso del cadáver del campus” (1977), “Deadly Lessons” (1983) y “Three on a Match”. La voz de Freebairn-Smith se puede escuchar en numerosas bandas sonoras de películas y televisión, como los temas musicales de las series de televisión “Batman”, “Flipper” y “Gilligan’s Island”.

También trabajó en la sección de bajo de las bandas sonoras de películas de “Peter Pan” (2003), “The Matrix Revolutions” y “The Day the Earth Stood Still” (2008).

El arreglista expresó la canción principal de la película de Robert Altman “M*A*S*H” con los cantantes de Ron Hicklin, “Suicide is Painless” de Johnny Mandel, además de varios discos para el grupo de canto de Impulse Records “The California Dreamers”.

También proporcionó la voz cantante de Ray Walston en la comedia de Billy Wilder protagonizada por Dean Martin, «Kiss Me Stupid».

Las obras de Freebairn-Smith también incluyen colaboraciones en decenas de jingles comerciales para Chevron, Continental Airlines, United Airlines, Dubonnet Wine, Pacific Bell, entre otras. A su “California Sound” se le atribuyó el mérito de haber traído un enorme aumento en la producción comercial a Los Ángeles.

Además, el trabajo de arreglos del compositor incluyó listas para Andy Williams, Streisand, Stephen Bishop, Jeff Beck, Lou Rawls, Van Dyke Parks, John Klemmer, Anthony Newley, Randy Crawford, los artistas folk Emitt Rhodes y Phil Ochs, la banda de rock “The Ventures” y Lee Hazlewood.

A Freebairn-Smith le sobreviven su hermano Rod y sus cuatro hijas, Leslie, Alison, Jenifer y Vanessa, tres de las cuales son músicos, cuatro nietos y tres bisnietos.