El arma sofisticada es muy costosa

Yakarta, Viva – Comandante TNI General TNI Agus Subiyanto reveló que las armas de defensa sofisticadas tienen un precio costoso, así que Ministerio de Defensa (Kemhan) y los TNI están aprobados para obtener presupuesto RP187.1 billones en 2026 por el Parlamento Indonesio.

«Porque las armas sofisticadas son caras. Muy costosas», dijo en el área del Monumento Nacional (Monas), Central Yakarta, Yakarta, domingo.

Agus dijo que, con un gran presupuesto de defensa, el TNI podría mantener la soberanía del país para que las personas puedan vivir de manera cómoda y segura.



Comandante de TNI General Agus Subiyanto

«Los inversores también pueden ingresar a nuestro país sin ser perturbados», agregó.

AGUS también reveló que otros países tienen un mayor presupuesto de defensa.

«En otros países, el presupuesto de defensa es mayor. Por ejemplo, Pakistán. La defensa en otros países es grande para que el ejército en particular pueda asegurar su territorio, pueda asegurar la comunidad», dijo.

El martes 16 de septiembre, la Comisión de la Cámara de Representantes que aprobó el monto del presupuesto propuesto por el Ministerio de Defensa para 2026 de RP 187.1 billones.

«La propuesta final del Ministerio de Defensa y el Presupuesto TNI en 2026, que ha sido aprobada por la Comisión I para ser llevada a la agencia de presupuesto, es RP 187.1 billones», dijo el ministro de Defensa (Ministro de Defensa) Sjafrie Sjamsoeddin.

Sjafrie explicó que el presupuesto será utilizado por el Ministerio de Defensa para pagar a los empleados y soldados de TNI, fortalecer las principales herramientas del sistema de armas de TNI y fortalecer otros sectores de defensa relacionados con la soberanía estatal.

Sjafrie asegura que la absorción presupuestaria se llevará a cabo de manera óptima para que la comunidad pueda sentir directamente el impacto directamente.

Por lo tanto, le pidió a todo el jefe de personal que fuera serio al usar el presupuesto de manera efectiva pero con los máximos resultados.

«El Jefe de Gabinete continuará aumentando su preparación en sus respectivos campos para cumplir con el objetivo del Shield Trident del archipiélago», explicó Sjafrie. (Hormiga)