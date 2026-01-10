El arma clave que los 49ers deben desatar contra los Eagles el domingo

La fórmula para vencer al Águilas de Filadelfia no es complicado.

Al menos eso es lo que los anfitriones de 95.7 Steiny y Guru del juego mostrar fe cuando se habla de 49ers de San Francisco‘ enfrentamiento de comodines el domingo en Lincoln Financial Field. Según Guru, el camino hacia la victoria pasa directamente por Christian McCaffrey.

«¡Esos números de Christian McCaffrey tienen que ser gordos!» profesor dijo. «25-30 toques para el número 23 es el mínimo».

Esto no es sólo una radio caliente. Ese es el plano.

«Aquellos [Christian McCaffrey] ¡Los números tienen que ser gordos! – @Dddguru cree que 25-30 toques para el No. 23 son el mínimo indispensable (a través de @SteinyGuru957). ¿Cuál es tu clave para una victoria de los 49ers?

El entrenador del Salón de la Fama, Herm Edwards, se hizo eco de ese sentimiento.dejando en claro cuán crítico es McCaffrey para las esperanzas de playoffs de San Francisco.

«Mientras [the 49ers] consiguió [Christian McCaffrey]Tienen una oportunidad”. Edwards dijo.

Los 49ers vienen de una de sus peores actuaciones ofensivas de la temporada, una derrota por 13-3 ante los Halcones Marinos de Seattle en la Semana 18 que les costó el título de la NFC Oeste y el puesto número 1 de la conferencia. San Francisco logró sólo 173 yardas totales en un juego que no estuvo tan igualado como sugirió el marcador final.

¿El mayor problema? Abandonaron la carrera. McCaffrey cargó el balón sólo ocho veces y los 49ers fueron completamente neutralizados en el primer intento. Eso no puede volver a suceder.

Por qué la defensa terrestre de los Eagles es vulnerable

Filadelfia terminó la temporada 11-6 y obtuvo el tercer puesto de la NFC, pero su defensa tiene una clara debilidad.

Los Eagles ocupan el puesto 22 en la NFL en defensa terrestre, permitiendo 124,4 yardas por juego. Si bien están en el medio del grupo en yardas permitidas por acarreo (4.3), los oponentes los han atacado en el suelo a un ritmo alto. Filadelfia ocupa el puesto 27 en la liga en intentos de carrera permitidos por partido (29,1).

Más reveladora es la correlación entre su defensa terrestre y sus pérdidas. En sus seis derrotas esta temporada, los Eagles lucharon por detener la racha. Permitieron 130, 172, 125, 281, 169 y 143 yardas terrestres en esos juegos, un promedio de 170 yardas por juego..

En sus 11 victorias, Filadelfia permitió menos de 100 yardas terrestres por partido.

Eso no es una coincidencia. Ese es un plano.

Por qué Christian McCaffrey es la clave de la victoria

McCaffrey ha sido uno de los jugadores más productivos del NFL esta temporada.

Tiene 1,200 yardas terrestres y 10 touchdowns terrestres y también supera las 1,000 yardas recibidas.. Lidera la liga en toques y ocupa el segundo lugar en acarreos (311). Después de luchar a principios de temporada sin George Kittle y lidiando con lesiones a lo largo de la línea ofensiva, McCaffrey ha comenzado a encontrar su ritmo.

Durante el último mes, ha eclipsado las 100 yardas terrestres en victorias sobre los Potros de Indianápolis y Osos de chicago. Ese impulso se detuvo la semana pasada cuando los Seahawks llenaron la caja y desafiaron a los 49ers a pasar. Sin Trent Williams Al anclar la línea ofensiva, Seattle utilizó exclusivamente la defensa níquel y colocó defensores adicionales en la cobertura.

El resultado fue una ofensiva estancada que no podía sostener sus impulsos.

Si Williams regresa el domingo—y todas las señales apuntan a que estará disponible—el juego terrestre de los 49ers cambia por completo. La presencia de Williams obliga a las defensas a respetar el juego de carrera de poder, lo que abre oportunidades de juego y crea mejores enfrentamientos para Brock Purdy en el juego aéreo.

Pero nada de eso importa si el entrenador en jefe Kyle Shanahan no se compromete a alimentar a McCaffrey temprano y con frecuencia.

La mayor preocupación de los 49ers de cara al domingo

Edwards elogió a Shanahan como un fuerte candidato a Entrenador del Añodándole crédito por dirigir un equipo que ha lidiado con lesiones importantes durante toda la temporada. San Francisco terminó 12-5 a pesar de perder a Purdy durante ocho juegos y lidiar con ausencias clave en ambos lados del balón.

Pero Edwards también señaló la mayor vulnerabilidad de los 49ers: su falta de presión sobre los mariscales.

San Francisco ha registrado sólo 20 capturas esta temporada, uno de los totales más bajos de la NFL. Ese es un problema cuando se enfrenta a una ofensiva de los Eagles que ocupa el primer lugar en la liga en eficiencia en la zona roja. Si los 49ers no pueden generar presión sobre Jalen dueleFiladelfia moverá metódicamente el balón por el campo y convertirá en situaciones de gol.

¿La mejor manera de neutralizar eso? Mantenga a Hurts y a la ofensiva de los Eagles fuera del campo.

Si McCaffrey consigue 25-30 toques y los 49ers controlan el reloj, limitarán las oportunidades de Filadelfia para explotar sus debilidades defensivas. No es llamativo, pero sí efectivo.

Lo que San Francisco debe hacer para avanzar

El ataque aéreo de San Francisco es sólido, pero este partido hay que ganarlo por tierra.

Los Eagles han demostrado durante toda la temporada que pueden ser derrotados cuando los equipos se comprometen a correr. Los 49ers tienen el personal para hacerlo, especialmente si Williams recupera toda su fuerza. McCaffrey es uno de los corredores más dinámicos de la liga y el sistema ofensivo de Shanahan está diseñado para maximizar su conjunto de habilidades.

La pregunta es si los 49ers mantendrán la racha incluso si las cosas se ponen difíciles al principio. Con demasiada frecuencia esta temporada, San Francisco ha abandonado el juego terrestre después de algunos acarreos ineficientes. Eso no puede suceder el domingo.

Edwards tiene razón. Los números de McCaffrey tienen que ser grandes. No sólo bueno. Gordo.

Si los 49ers lo alimentan entre 25 y 30 veces, controlan el reloj y hacen que la defensa de Filadelfia trabaje en cada jugada, tienen una oportunidad real de dar la sorpresa como visitantes.

Si intentan ponerse lindos y dependen demasiado del pase, tomarán un vuelo a casa el domingo por la noche.

Palabra final para los 49ers

El mensaje de Herm Edwards fue simple y es el correcto.

Christian McCaffrey tiene que ser el punto focal de la ofensiva de los 49ers. No es una pieza complementaria. No es una opción de cambio de ritmo. El punto focal.

La defensa terrestre de Filadelfia ha sido su talón de Aquiles durante toda la temporada, y San Francisco tiene el corredor para explotarlo. McCaffrey ha demostrado que puede llevar la carga, y con Trent Williams probablemente de regreso en la alineación, la línea ofensiva podrá abrir huecos.

Los 49ers no necesitan ser perfectos. Sólo necesitan estar comprometidos.

Dale de comer a McCaffrey. Controla el reloj. Mantenga a Jalen Hurts al margen.

Así avanzan los 49ers. Y si no siguen esa fórmula, estarán viendo el resto de los playoffs desde casa.