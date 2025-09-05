El Arch Manning de Texas recibe un mensaje sorpresa de Deion Sanders

In su primer juego como el mariscal de campo titular para el Longhorns de Texas, Arch Manning tuvo un juego menos que memorable contra el Ohio State Buckeyes. Manning y Texas perdieron ante los campeones nacionales defensores, con el mariscal de campo lanzando 17/30 para 170 yardas, una intercepción y el Longhorns ‘ Touchdown solitario.

Ahora se dirige a la Semana 2 contra San José State, Manning y Texas esperan ganar fácilmente y regresar a la cima del Clasificación AP. Entrenador en jefe del Búfalos de Colorado, Deion SandersEnvió un mensaje a Manning antes de lo que espera ser un juego de devolución.

«BE TU,» Dijo Sanders. «No aplacar a los demás, ser tú y ser el mejor que puedas ser. «

Sanders comprende las expectativas impuestas a los mariscales de campo con antecedentes familiares de éxito en el fútbol. Su hijo, Shedeur Sandersha sido uno de los Los jugadores más criticados y cubiertos Tanto en el fútbol universitario como en la NFL en los últimos años.

Deión Sanders ‘ Mensaje a Arch Manning

Aunque A partir de su tercer año, Manning apareció en solo 11 juegos en Sus primeros dos años con los Longhorns, con solo dos aperturas, mientras el estaba detrás Quinn Ewers.

Ahora el protagonista de uno de los programas más grandes del país, Manning ingresó a la temporada Como candidato a Heisman y Texas como un Top Favorito de Campeón Nacional. Pero después del inicio 0-1, la presión ha comenzado rápidamente a construir para el jugador de 21 años.

Sanders entiende el tipo de presión que Manning enfrenta los Longhorns. Su mensaje al mariscal de campo era seguir siendo él mismo, independientemente de cómo se discute en los medios.

«Quit tratando de ser lo que sea para ellos,» Dijo Sanders. «Y no que [Manning’s] haciendo eso, pero eso es Lo que le dije a mis hijos. Eso es Lo que le digo a mi equipo. Eso es lo que le digo a todos. «

«Taquí está Muchas personas que intentan fingir, engañar o tratar aquí. Él no incluso Halloween y ser algo que son no,» Sanders agregó. «La forma en que tienes éxito en la vida es ser el mejor para que puedas ser consistentemente. «

Texas’ 14-7 La pérdida para los Buckeyes marcó el Primera vez en 35 años Un equipo número uno de pretemporada perdió en la semana 1. Mientras que Ohio State ocupó el tercer lugar y salió de un campeonato nacional, el O-1 comienza no es Lo que los fanáticos de Longhorns querían o esperaban, especialmente teniendo en cuenta Manning’s línea de estadísticas.

Colorado después de la semana 1 Pérdida de Georgia Tech

Los Buffaloes perdieron su enfrentamiento de la Semana 1 ante los Georgia Tech Yellow Jackets, en parte debido a la mala gestión del reloj cerca del final del juego. Hablando de su toma de decisionesSanders dijo que si el equipo hubiera realizado mejores jugadas antes en el juego, las críticas a su juego de juego en el cuarto no habrían recibido tanta atención.

«If llegamos a las malditas jugadas, nosotros no estar haciendo estas preguntas. Tuvimos las obras. Nosotros justo no Haz que suceda,» Dijo Sanders. «¿Llamas a un tiempo de espera allí? No, estás justo ahí. Tú no Llame a un tiempo de espera allí. Tienes Tengo que irme. Tienes Tengo que irme. Estás tempo corriendo. «

En su derrota de 27-20 ante Georgia Tech, Colorado fue dirigido por un mariscal de campo de transferencia Kaidon salterquien completó 17 de sus 28 pases para 159 yardas y un touchdown. En los días posteriores al juego, Sanders anunció que espera jugar al primer año de cinco estrellas Julian Lewis en su enfrentamiento de la Semana 2 contra Delaware.

«He jugando. El es Jugando esta semana seguro,» Sanders dijo durante su conferencia de prensa del martes.

Lewis llegó a Colorado como el mariscal de campo mejor calificado en la historia de la escuela. El número diez quarterback en la nación se comprometió con Colorado en noviembre de 2024 y espera obtener instantáneas contra su oponente de FCS.

Después de dos derrotas de la Semana 1 a oponentes formidables, Ambos Texas y Colorado está entrando Una parte más ligera de su horario, ambos con la esperanza de recuperarse en un año con altas expectativas.