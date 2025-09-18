El árbitro Var Sivakorn Pu-Undom se convirtió en la «amenaza» del equipo nacional indonesio contra Irak, junto con sus rastros de controversia

Yakarta, Viva – Equipo nacional indonesio aún no se ha llevado al campo, pero los obstáculos no técnicos se han acercado al equipo de Garuda antes del importante partido contra Equipo nacional iraquí en la cuarta ronda Calificación de la Copa Mundial 2026 Zona Asia.

Además árbitro El principal controvertido de China, Ma Ning, el público del país ahora también está destacando el nombramiento del árbitro VAR para el partido. La cifra designada es Sivakorn Pu -undom, un tribunal tailandés, que se dice que tiene un historial desagradable con el equipo nacional indonesio.

Mala historia con Indonesia

El nombre Sivakorn no es extranjero para los amantes nacionales del fútbol. Una vez estuvo involucrado en varios partidos controvertidos que involucraron al equipo nacional indonesio, incluidas las decisiones que se consideraron perjudiciales para el equipo de Garuda. Esto hace que su presencia regrese en un partido crucial contra Iraq, plantea su propia sensación de preocupación.



Entrenador del equipo nacional indonesio, Patrick Kluivert

Como supervisor de la tecnología de árbitro asistente de video (VAR), su papel puede determinar en gran medida el curso del partido. Cada decisión relacionada con las sanciones, fuera de juego, hasta la incidencia de violaciones graves puede verse influenciada por las recomendaciones del espacio VAR.

Presión para Patrick Kluivert y Garuda Escuadrón

El entrenador Patrick Kluivert ciertamente espera que sus tropas se centren en la preparación de tácticas y estrategias. Sin embargo, los factores no técnicos en forma de nombramiento de árbitros a menudo son un problema que interfiere con los jugadores y seguidores psicológicos.

Con un oponente tan fuerte como Irak, Indonesia claramente necesita el mejor rendimiento. Pero los nombres de los árbitros que ya tienen un historial controvertido hacen que las preocupaciones de la recurrencia de las decisiones perjudiciales en esta importante coincidencia sean aún mayores.

El partido contra Irak fue uno de los pasos de Indonesia para forjar la historia de clasificación para la Copa Mundial por primera vez. Se espera que el apoyo total de los seguidores pueda aumentar la motivación, así como un contrapeso para todos los obstáculos no técnicos que pueden enfrentarse en el campo.

El siguiente es un breve resumen de una serie de incidentes controvertidos que involucran a Sivakorn Pu-Adom y al equipo nacional indonesio / equipo nacional indonesio U-23, dando lugar a preocupaciones públicas cuando fue nombrado árbitro VAR:

Sivakorn PU-Adom Resumen del incidente controvertido

Match / torneo Incidencia de impacto / reacción

Asian Cup U-23 2024 Indonesia U-23 vs Uzbekistan U-23 (semifinales)

1.

2. El jugador indonesio, Rizky Ridho, fue recompensado con una tarjeta roja después de que Sivakorn le pidió al árbitro principal que revisara el re -show de Var. Muchos partidarios protestaron estas decisiones como un factor que dañó a Indonesia en un momento crucial. La decisión de VAR, que se considera un lado, se convierte en un debate público

La tercera clasificación de la Copa Asiática U-23 2024-Indonesia U-23 vs Iraq U-23

El nombramiento de Sivakorn como var nuevamente cosecha nuevamente los pros y los contras. Muchas partes cuestionaron la neutralidad y la consistencia de sus decisiones VAR basadas en incidentes anteriores. La atmósfera mental de los jugadores y la confianza pública se molesta. Existe la preocupación de que las decisiones no técnicas (de los árbitros/var) afecten los resultados de la coincidencia.