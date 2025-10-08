El árbitro kuwaití está confundido al dirigir la selección de Indonesia contra Arabia Saudita, eso es lo que dice Patrick Kluivert

Yeda, VIVA – Entrenador equipo nacional de indonesia Patricio Kluivert abre tu voz para comentar árbitro quien dirigió el partido de su equipo contra Selección Nacional de Arabia Saudita en el partido inaugural de la cuarta ronda Clasificación para el Mundial 2026 Zona Asia Grupo B.

En el partido que se celebró en el estadio King Abdullah Sport City de Jeddah el jueves (9/10) a las 00.15 WIB, la AFC asignó al árbitro de Kuwait Ahmed Al-Ali para que oficiara el partido.

«La FIFA ha designado a estos árbitros y tenemos que jugar», dijo Kluivert en una conferencia de prensa previa al partido en el estadio King Abdullah Sport City el martes.

El nombramiento de este árbitro provocó acaloradas discusiones. El PSSI protestó abiertamente ante la AFC para sustituir al árbitro designado porque temía que pudiera haber un conflicto de intereses, teniendo en cuenta que Kuwait y Arabia Saudita son países de Oriente Medio o Asia Occidental.



Entrenador de la selección de Indonesia, Patrick Kluivert

PSSI espera que la AFC proporcione árbitros de lugares neutrales o, en este caso, no de una de las mismas regiones que los dos equipos competidores.

Sin embargo, a partir de la respuesta de la AFC al PSSI recibida por ANTARA el martes, se confirmó que no cambiarían al árbitro designado. Esto se debe a que los árbitros que designan son los mejores, por lo que Indonesia no necesita preocuparse por la injusticia en el campo.

El secretario general del PSSI, Yunus Nusi, aceptó la decisión de la AFC. Sólo espera que el árbitro a cargo sea justo y neutral.

Al igual que Yunus, Kluivert también espera lo mismo. «No necesitamos mirar a los árbitros. Quiero decir, ellos tienen que desempeñar sus funciones bien, honestamente y correctamente», afirmó el técnico holandés de 49 años.

Mientras tanto, ASEAN Football publicó que todos los árbitros de turno en el partido de Indonesia contra Arabia Saudita procederán de Kuwait, y el árbitro principal será asignado a Ahmed Al-Ali.

Además de Al-Ali, las funciones del árbitro asistente 1 recaerán en Abdul Hadi Al-Anzi y Ahmed Abbas como árbitro asistente 2. Ammar Ashkanani fue designado como cuarto árbitro o árbitro de reserva, mientras que Abdullah Jamali actuó como árbitro asistente de vídeo (VAR) y Abdullah Al-Kandari como árbitro asistente del VAR. (Hormiga)