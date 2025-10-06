El árbitro explica llamadas controvertidas en la pérdida de águilas ante Broncos

Dos llamadas controvertidas fueron contra el Filadelfia Eagles en el cuarto trimestre de su derrota por 21-17 ante el Broncos de Denver el domingo.

El árbitro Adrian Hill explicó lo que entró en una falta personal sobre el apoyador Zack Baun y una llamada de puesta a tierra intencional revocada inicialmente contra el mariscal de campo Bo Nix en la campaña final de Denver.

El Águilas Lideró a los Broncos 17-3 en la segunda mitad, pero dio 18 puntos sin respuesta en el cuarto trimestre de su primera derrota de la temporada, que rompió su racha de 12 victorias consecutivas en Lincoln Financial Field que data del año pasado.

Las autoridades recogieron una bandera de conexión a tierra intencional

El Broncos Tenía el segundo y 6 en su propia línea de 47 yardas cuando Jalyx Hunt presionó a Nix en lo que Hill arrojó una bandera para la conexión a tierra intencional.

Sin embargo, después de consultar con sus compañeros funcionarios, Hill y los árbitros acordaron recoger la bandera, ya que consideraron que el corredor Tyler Badie en el área de donde Nix estaba lanzando la pelota.

«Tenemos un O2O, ese es nuestro sistema de comunicación oficial a oficial. Mi O2O no estaba funcionando», dijo Hill. «La conexión a tierra es una falta de trabajo en equipo. Tuve una conexión a tierra intencional. El juez de línea tenía que había un receptor en el área, [No.] 28 – Pero no escuché la información sobre O2O, así que tiré la bandera. El juez de línea entró y me hizo saber que 28 estaba en el área, y es por eso que recogimos la bandera «.

La falta de conexión a tierra intencional habría resultado en una penalización de 10 yardas y una pérdida de Down, lo que lo habría hecho tercero y 16. En cambio, Nix golpeó al receptor abierto Courtland Sutton para una ganancia de 16 yardas que estableció a Denver en Filadelfia 37.

Zack Baun tomó una penalización costosa de falta personal

Todavía siguiendo 18-17 mientras defiende una jugada de tercer y 2 en su línea de 29 yardas en el conjunto de bajadas, el Águilas Pensé que habían salido del campo cuando Andrew Mukuba detuvo a RJ Harvey para que ganara la línea.

Sin embargo, Baun estaba tratando de asegurarse de que Harvey no obtuviera el primer down, lo que habría terminado efectivamente el juego, pero terminó tomando una falta personal que instaló a Denver en la línea de 14 yardas.

«Los funcionarios vieron que teníamos un jugador propenso en el suelo», dijo Hill en una entrevista con un reportero de la piscina. «Entró y golpeó al jugador que era propenso en el suelo cuando terminó la jugada».

Sin la falta personal de Baun, Filadelfia podría haber recuperado el balón antes de la advertencia de dos minutos, o con un tiempo de espera poco después del paro del tiempo. También habría obligado a la voluntad de Denver a hacer un gol de campo de 46 yardas, mucho menos seguros que el 36 yardas que terminó haciendo que pusiera el Broncos arriba por cuatro puntos.

El Águilas Todavía empujó la pelota al campo de gol de campo, aunque podrían haber entrado en la zona roja si la tripulación de Hill hubiera llamado a interferencia de pase cuando el mariscal de campo Jalen Hurts intentó encontrar al ala cerrada Dallas Goedert en la línea de tres yardas.

«Nuestros funcionarios vieron peleas de manos mutuas y combate cuerpo a cuerpo y no vieron acción que se elevó al nivel de una falta en esa jugada», dijo Hill.

Las llamadas pueden no haber ido el Águilas‘Manera, pero el entrenador Nick Sirianni no culpó al oficio de la pérdida.

«Todos se equilibran entre sí», dijo Sirianni. “Vas a conseguir algunos que crees que deberías obtener; a veces también vas a ir en tu contra ti, por lo que esos tipos hacen lo mejor que pueden hacer y se enorgullecen de eso.

«Simplemente no quieres ponerte en esas situaciones en las que se reduce a una decisión tomada por otra persona».