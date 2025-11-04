El arancel de importación del 100 por ciento de Trump ‘simplemente está de paso’ para los criptoactivos

Jacarta – Movimientos del mercado criptoactivos El tercer trimestre de 2025 traerá muchas sorpresas, especialmente la decisión del presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, de imponer un arancel del 100 por ciento a las importaciones de productos chinos.

A pesar de que sacudió el mercado de criptoactivos, según un informe de Coingecko, la industria continúa su repunte con una capitalización de mercado que aumentó un 16,4 por ciento o 563 mil millones de dólares estadounidenses (9.413 billones de rupias) en el tercer trimestre de 2025, que es el nivel más alto desde finales de 2021.

Jefe de Marketing de Producto la puerta Iskandar Mohammad destacó las interesantes tendencias de los usuarios de Pintu en el tercer trimestre de este año.

En términos de volumen de nuevos usuarios, la categoría de Intercambio Descentralizado (DEX) mostró un crecimiento significativo con un aumento que alcanzó el 490,06 por ciento entre el segundo trimestre y el tercer trimestre de 2025.

El token más negociado en esta categoría es el token HYPE, que representa casi el 70 por ciento del volumen total de operaciones en la categoría DEX.

Además, la cantidad de nuevos usuarios que compraron tokens HYPE durante el período de julio a septiembre también aumentó en un 90,65 por ciento, lo que indica un gran interés en proyectos basados ​​en DEX entre los nuevos usuarios.

«En términos de usuarios existentes, la categoría de tokens con el mayor volumen de transacciones proviene de World Liberty Financial Portfolio (+33,73 por ciento), seguida por el ecosistema Stablecoin (+26,26 por ciento) y Layer-1 (+21,74 por ciento) que incluye ETH, BTC y SOL», dijo el martes 4 de noviembre de 2025.

Mientras tanto, las categorías con el mayor crecimiento de transacciones en comparación con el trimestre anterior fueron Parallelized EVM (Parallel Ethereum Virtual Machine) (+106,38 por ciento), Internet de las cosas (IoT) (+102,30 por ciento) y Centralized Exchange (CEX) (+43,73 por ciento).

Estos datos muestran que la actividad comercial en la aplicación Pintu en el tercer trimestre de 2025 está cada vez más extendida y no solo está dominada por activos de gran capitalización como ETH, BTC y monedas estables, sino que también está comenzando a desplazarse hacia otras categorías.

Según el informe de Coingecko titulado ‘Informe de la industria criptográfica del tercer trimestre de 2025’, en el tercer trimestre de 2025, el volumen de comercio diario global promedio aumentó un 43,8 por ciento o 155 mil millones de dólares (2.591 billones de rupias) en comparación con el trimestre anterior.

Según el informe, el tercer trimestre marcó una recuperación para la industria de los criptoactivos impulsada por un aumento de las entradas institucionales y un aumento de la liquidez. A nivel nacional, las transacciones de criptoactivos también muestran cifras positivas.