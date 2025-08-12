El árabe es un puente auténtico de la ciencia islámica

Yakarta, Viva – Para fortalecer el control árabe Como la base principal educación islamDarul Amanah Islamic High School (Staida), celebrando un taller internacional de árabe.

El taller es parte de un programa de fortalecimiento académico que se dirige específicamente a apoyar el desarrollo del Programa de Estudio de Educación Religiosa Islámica (PAI) y la Educación docente de Madrasah Ibtidaiyah (PGMI).

Los dos programas de estudio son el foco principal de las actividades, porque ambos son la punta de lanza para dar a luz a educadores y académicos islámicos que no solo entienden las enseñanzas de la religión en profundidad, sino que también dominan las principales herramientas de la comprensión islámica, a saber, el árabe.

Staida celebra el taller internacional de árabe

La actividad también presentó oradores internacionales y también expertos en árabe de Egipto, a saber, el jeque Nuruddin As-Sayyid Abdurrahman As-Syafi’i. También es el presidente presidente de Alsun y el creador del método Al Mi’roji.

Este método se ha aplicado ampliamente en varias instituciones educativas islámicas en el sudeste asiático, incluso en Indonesia, y es conocido por su enfoque práctico, temático y aplicativo.

Los participantes del taller consistieron en elementos de liderazgo, profesores y estudiantes de Staida, con la mayoría proveniente del Departamento de PAI y PGMI.

En su presentación, el jeque Nuruddin enfatizó que el dominio del árabe es la base principal para los posibles maestros y educadores islámicos. Además, continuó, en la era moderna que exigió un enfoque de aprendizaje más dinámico y contextual.

«El árabe no es solo una herramienta, sino también un puente intelectual hacia los tesoros de las ciencias islámicas auténticas», dijo el jeque Nuruddin en su declaración, martes 12 de agosto de 2025.

Mientras tanto, el presidente de Staida, Muhammad Fatwa, enfatizó que esta actividad era parte del esfuerzo del campus para apoyar el plan de estudios y las principales competencias de Pai y PGMI, especialmente en el campo del idioma.

«Al reforzar el dominio del idioma árabe en el pastel y el PGMI, no solo formamos un graduado que habla académicamente, sino que también está listo para ser un educador islámico que puede transmitir las enseñanzas de manera correcta y creíble», dijo.

A través de esta actividad, Fatwa enfatizó que Pai y PGMI no eran solo un programa de estudio, sino que eran el corazón de la transformación de la educación islámica en el futuro.

«Con el apoyo de un taller como este, Staida continúa caminando por la carretera de internacionalización del campus con una base científica fuerte y relevante», dijo.

Por otro lado, según él, esto muestra que los dos programas de estudio juegan un papel estratégico en los esfuerzos de Staida para formar recursos humanos superiores en árabe, tanto como instrumentos de da’wah, educación y desarrollo de la alfabetización islámica.