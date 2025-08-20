El apoyo gubernamental para Pertamina desarrolla Bioavtur a partir de aceite de cocina usado

VIVA – PT Pertamina (Persero) hizo una nueva historia en el mundo de la aviación indonesia al lanzar el vuelo inaugural utilizando combustible de aviación sostenible (SAF) hecho de Aceite de cocina usado O usado aceite de cocina (UCO), que se llevó a cabo en la Terminal 3 del aeropuerto Soekarno Hatta, Yakarta, (8/20).

Este vuelo comercial inaugural es administrado por la aerolínea EncendedorLa subsidiaria de Pertamina para la ruta de Yakarta -Bali, como parte de la iniciativa del juicio y el lanzamiento de ecosistemas de combustible ecológicos en el sector de la aviación nacional.

El desarrollo de SAF de Pertamina ha recibido pleno apoyo del gobierno.

El viceministro de Asuntos Exteriores, Arif Havas Oegrosso, apreció los pasos de Pertamina para organizar actividades especiales de vuelo con el combustible de aviación de la sostenibilidad Pertamina. Arif reveló que Pertamina e Indonesia tienen el potencial de convertirse en líderes SAF en el mundo.

«Indonesia tiene el potencial de convertirse en un liderazgo en el movimiento de SAF. En el futuro nosotros, como productor de SAF, debemos ser capaces de convertirnos en un centro en el contexto de la política de marketing y Hub. Y la expansión del mercado no solo está en Pelita sino también nacional e internacional», dijo Arif.

Según Arif, el vuelo en este tiempo se sintió especial, porque la lámpara de agua utilizaba combustible de combustible de aviación sostenible pertamina que estaba hecho de aceite de cocina usado. Esta iniciativa tiene como objetivo reducir las emisiones de carbono en el sector de la aviación e impulsar la economía circular para las transiciones de energía limpia.

Diputado para la coordinación de conectividad, coordinando el Ministerio de Infraestructura y el Desarrollo Regional, Odo RM Manuhutu dijo que Indonesia tiene una ventaja comparativa, a saber, la disponibilidad de materias primas abundantes que incluyen aceite de cocina usado (UCO)/Instituto.

«El uso del aceite de cocina usado como materia prima SAF en este vuelo de prueba no solo muestra el compromiso de la transición de energía y la sostenibilidad, sino también la economía circular, donde los desechos de las actividades comunitarias pueden proporcionar un valor agregado», explicó Odo en las actividades ceremoniales del vuelo inaugural de SAF en Jakarta (8/20/2025).

Además, según él como un país archipelágico, el vuelo es el arte de la economía nacional. Y el gobierno ha lanzado una hoja de ruta para el desarrollo de la industria nacional de combustible como guía para lograr la soberanía de la energía, la descarbonización de la aviación, al tiempo que crea un nuevo valor económico a través de la cadena de suministro de energía verde.

«Hoy somos testigos de un impulso importante en los esfuerzos de la descarbonización del sector de la aviación. Vuelo especial con combustible de aviación sostenible (SAF) creó evidencia del compromiso de Indonesia de presentar una solución verde en medio de las crecientes necesidades de vuelo nacional», dijo Odo.

Mientras tanto, el Secretario General del Ministerio de Energía y Recursos Minerales (ESDM) Dadan Kusdiana dijo que el Ministerio de Energía y Recursos Minerales apoya y fomenta la aceleración de las transiciones energéticas. A través de esta actividad, Indonesia no solo puede acelerar la seguridad energética sino también la autosuficiencia energética.

«Con la existencia de SAF no solo se convierte en seguridad energética sino también de autosuficiencia en la energía, por lo que su independencia también se está fortaleciendo. Si desarrollamos SAF, este producto Bioavtur ha aumentado en clase y certificado en términos de sostenibilidad. Esto es lo más importante para la resiliencia e independencia de la energía. No puede ser solo el sector del sector de un resumen que es responsable, pero debe salir de un resumen.

SAF Pertamina es el resultado de la colaboración del Grupo Lintas Pertamina, incluidos Pt Kilang Pertamina International, Pt Pertamina Patra Niaga y Pt Pelita Air Service.

Este producto SAF se produce a través de la tecnología de procesamiento de coprocesamiento en la refinería verde Cilacap utilizando materias primas vegetales como el aceite de cocina usado, combinado con materias primas fósiles para producir Bioavtur. La calidad del producto ha aprobado la prueba de la Institución de Certificación Nacional e Internacional, y ha embolsado la certificación de la prueba de sostenibilidad (POS) e ISCC Corsia, garantiza las cadenas de suministro y la sostenibilidad del producto.

Este paso de iniciativa no es solo un avance de la tecnología, sino también un fuerte compromiso de apoyar el objetivo de la descarbonización de Indonesia hacia la emisión neta cero 2060.

El uso de SAF del aceite de cocina usado es un paso de concreto para crear energía limpia en el sector de la aviación. Además de reducir las emisiones de carbono en un 84% en comparación con Avtur convencional, SAF Pertamina también respalda la economía circular y la independencia de la energía nacional.

Pelita Air se convirtió en la primera aerolínea en utilizar la producción de SAF de Pertamina en este vuelo de prueba, este vuelo inaugural también marcó la preparación del ecosistema SAF que se utilizará comercialmente en el futuro.

Pertamina a través de su subsidiaria también continúa construyendo un ecosistema de recolección de materias primas SAF a partir del aceite de cocina usado a través del programa Ucoltek, en colaboración con la horeca y el sector doméstico. Este modelo involucra a la comunidad y a las MIPYME para fortalecer la economía circular al tiempo que responde los desafíos de la disponibilidad de materias primas de manera sostenible.

Con la optimización de este ecosistema SAF, Pertamina se dirige a ser el principal proveedor de combustible de aviones ecológicos, no solo en Indonesia sino también en la región del sudeste asiático.

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo Net Cero Emission 2060 al continuar fomentando los programas que tienen un impacto directo en los logros de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y de gobierno (ESG) a lo largo de la línea y operaciones de negocios de Pertamina.