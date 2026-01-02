El apodo del novato de los Chicago Bears lo dice todo

Dentro del Osos de chicago‘vestuario, Colston Loveland ya tiene un apodo y te dice todo sobre la rapidez con la que el ala cerrada novato se ha ganado la confianza:

«Tercero y Colston».

De eso se trata la seguridad de los veteranos. Kevin Byard en broma lo llamaun guiño a la frecuencia con la que la pelota encuentra a Loveland en los momentos más críticos, y no es inexacto.

tierra de amor dirige los Bears en recepciones de tercer y cuarto intento (19), está empatado en el liderato del equipo en touchdowns en esas situaciones (3) y ha movido las cadenas 14 veces cuando la ofensiva absolutamente lo necesitaba. En toda la liga, ese total está empatado en el cuarto lugar entre todos los alas cerradas.

Esos números importan aún más cuando se considera dónde estaba la ofensiva de los Bears hace un año. Porque después de terminar entre los cinco últimos tanto en anotaciones como en yardas totales en 2024, Chicago ahora ocupa el décimo lugar en anotaciones y el tercer lugar en ofensiva total, impulsado en parte por un ala cerrada novato que se ha convertido en una válvula de seguridad, un desajuste y una gran amenaza de juego para el mariscal de campo Caleb Williams.

Cómo se lo ganó Loveland

Cuando los Bears seleccionaron a Colston Loveland en el décimo lugar general en 2025 NFL Draft, la expectativa era clara: grandes momentos, grandes partidos, sin dudarlo.

«Él no se inmuta, se desempeña a un alto nivel», dijo el entrenador en jefe Ben Johnson después de seleccionarlo. «Vamos a jugar partidos importantes con luces brillantes y necesitamos muchachos que estén a la altura de las circunstancias».

Al principio, las circunstancias no estaban precisamente a su favor. Loveland se perdió todo el programa de temporada baja recuperándose de una cirugía de hombro y su integración a la ofensiva fue gradual. Muchos cuestionan la elección desde el principio, especialmente la causa del TE. Tyler Warren, quien fue elegido solo cuatro selecciones después y comenzó la temporada al rojo vivo.

Pero una vez que llegaron las repeticiones, el impacto siguió… Y aumentó rápidamente. El momento decisivo llegó en la Semana 9 contra Cincinnaticuando Loveland logró un touchdown ganador de 58 yardas al romper dos tacleadas.

Producción (finalmente) poniéndose al día

Desde la Semana 9, sólo dos novatos en toda la NFL han superado las 420 yardas recibidas: Colston Loveland (506) y su compañero novato de los Bears. Carga de Lutero III.

En general, Loveland ahora se ubica entre los 10 primeros entre todos los alas cerradas en yardas recibidas (622) y entre los 10 primeros en grado de recepción PFF (81,4). Cuando es atacado, ha producido un índice de pasador de 138.2, mientras que también ocupa el puesto 15 entre alas cerradas en grado de bloqueo terrestre. De hecho, PFF recientemente elevó a Loveland al segundo novato general de la NFL.

La confiabilidad de Colston Loveland lo lleva exactamente a lo que las ofensivas modernas codician: una opción a prueba de enfrentamientos que puede ganar en cualquier lugar. No es coincidencia que temprano mahomes–Kelce Las comparaciones ya están apareciendo. Su experiencia como receptor se muestra en su ritmo de ruta y separación, mientras que su tamaño y fuerza le dan a Williams un margen de error en ventanas estrechas.

Como lo expresó el propio Loveland: «La posición de ala cerrada es la manta del mariscal de campo. Tercer intento, cuarto intento, quiero el balón».

Más importante aún, lo hace en los momentos que deciden los juegos. Cuando los Bears necesitan una jugada, el vestuario ya sabe dónde debe ir la pelota.