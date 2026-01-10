El aparato regional del gobierno de la aldea en Purwakarta debe anunciar el presupuesto en las redes sociales

PurwakartaVIVA – Todas las organizaciones del aparato regional, hasta los gobiernos de las aldeas en Purwakarta Regency, Java Occidental, deben anunciar sus presupuestos en sus respectivas redes sociales. Esto fue enfatizado como parte de los esfuerzos de transparencia. presupuesto.

El regente de Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, dijo que esta disposición estaba de acuerdo con las instrucciones del gobernador de Java Occidental, Dedi Mulyadi, para que los gobiernos de distrito/ciudad hasta el nivel de gobierno de aldea abrieran el uso de los presupuestos al público, incluidos los fondos de las aldeas.

«Todos deben comenzar a anunciar información de APBD y APBDes en sus respectivas redes sociales», dijo Purwakarta, citado el sábado 10 de enero de 2026.

Las instrucciones del gobernador fueron luego descritas por el Regente de Purwakarta en la Carta Circular del Regente de Purwakarta Número 100.3.4/23/Bapperida/2026 relativa a la Difusión de Información sobre el Presupuesto de Ingresos y Gastos Regionales (APBD) y el Presupuesto de Ingresos y Gastos de las Aldeas (APBDes) para 2026.

La circular estaba dirigida a los secretarios regionales, secretarios del DPRD, jefes de departamento, jefes de agencias, jefes de subdistrito y jefes de aldea en todo Purwakarta. En esta Circular, el Regente de Purwakarta enfatizó cinco puntos importantes que deben ser implementados por todos los funcionarios regionales y gobiernos de las aldeas, a saber:

En primer lugar, se pide a todos los funcionarios regionales que difundan información sobre el APBD de 2026 y los Programas Prioritarios Regionales, así como el Superávit de Cálculo Presupuestario (SILPA) o el saldo de la Cuenta General de Caja Regional (RKUD) de 2025 a través del sitio web oficial del Gobierno de la Regencia de Purwakarta y las redes sociales oficiales de cada aparato regional que es de fácil acceso para el público.

En segundo lugar, la publicación de la información presupuestaria debe realizarse periódicamente, al menos al inicio de cada trimestre y después de turnos o cambios en la APBD. Se espera que la presentación de la información utilice formatos fáciles de usar, como infografías, videos explicativos y paneles interactivos para aumentar la alfabetización sobre el presupuesto público.

En tercer lugar, se solicita a los funcionarios regionales brindar mecanismos de participación comunitaria a través de columnas de comentarios, encuestas en línea o canales de denuncia que se integren con la aplicación SP4N-LAPOR, como medio para canalizar las aspiraciones públicas y monitorear la implementación de la APBD.

Cuarto, los resultados de las publicaciones y los logros de la participación comunitaria deben informarse al Regente de Purwakarta a más tardar siete días hábiles después del final de cada trimestre.

En quinto lugar, específicamente para los gobiernos de las aldeas, los jefes de aldea tienen instrucciones de difundir información sobre los APBDes de las aldeas, los programas de desarrollo de las aldeas para 2026, así como los saldos de efectivo de las aldeas para 2025 a través de las redes sociales oficiales de las aldeas periódicamente y de conformidad con las disposiciones legales.