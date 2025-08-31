El apagón quirúrgico







Nunca es reconfortante cuando un amigo de la escuela te llama y comienza con: «Maz, creo que casi me muero hoy». Con amigos de la escuela, es fácil replicar diciendo: «gracias a Dios ¡No lo hiciste, porque no hay forma de que pueda haber cancelado la cirugía o incluso OPD para hacerlo para el funeral! «

Se había puesto en las escaleras, aterrizó con fuerza sobre su espalda, y el dolor había sido tan intenso que todo se volvió negro. Durante unos segundos, se desmayó. Cuando se levantó de las cenizas, estaba convencido de que había pasado la muerte. «Era como si las luces se apagaran», dijo. «Un momento que estuve allí, al siguiente no estaba en ninguna parte». Muy similar a cómo mi hija explica un período de estudios sociales en la escuela.

Para los médicos, el desmayo es común. Para los pacientes, es aterrador. Se siente como el final. El cuerpo te abandona, el mundo desaparece y no tienes control. Si alguna vez te has desmayado, sabrás el miedo: ¿ese fue mi momento final? Lo llamamos Syncope, una breve interrupción de la sangre y el oxígeno al cerebro. Suena simple cuando se escribe en un libro de texto. No se siente simple cuando eres el que golpea el piso. A veces le sucede a las personas cuando orinan, a veces incluso sucede en medio del sexo. Es por eso que encuentro que la medicina es divertida y trágica en simultaneidad.

He visto desmayarse en muchas formas. La heroína de antaño Películas de Bollywoodagarrándose la frente y colapsando en la señal. Una dama de honor en una boda, rodillas cerradas, balanceándose y luego se fue. El viajero en un local de Mumbai, deshidratado, aplastado y desmayado antes de que alguien se dé cuenta; El problema aquí en particular es que si te desmayas, tendría que hacerlo verticalmente.

Y luego están mis amigos. Uno, un drogadicto de aventura, se desmayó mientras se hizo paracaidismo. Estaba tan abrumado por la emoción que se desmayó en el aire y tuvo que ser rescatado por su instructor tirando furiosamente sobre su arnés. Ahora dice, bastante en serio, que pagó por el salto, pero recibió la caída gratis. Otro, que juega fútbol todos los domingos, se desmaya casi cada vez que toma una caída difícil. Sus compañeros de equipo están tan acostumbrados que lo colocan en el banco, lo avivan con una camiseta y esperan a que se despierte. Cinco minutos después, está de vuelta en el campo, discutiendo con el árbitro. El cuerpo es una reina de drama predecible.

Algunos se desmayan al ver sangre, otros en las agujas, algunos incluso antes de un cónyuge enojado.

¿Por qué nos desmayamos? Porque el cerebro no obtiene lo que necesita durante unos segundos. Sangre. Oxígeno. Lo esencial. A veces, el corazón tiene la culpa: un ritmo irregular, una válvula bloqueada, una bomba que vacila. A veces es el cerebro: una convulsión, un derrame cerebral, una migraña que no fue controlada. Recientemente estuve en un vuelo donde anunciaron para un médico a bordo. Una dama de mediana edad a mitad de la conversación se había vuelto insensible. Incluso en mi neblina inducida por el sueño, desde la distancia, me di cuenta de que estaba teniendo una convulsión. Simplemente me senté con ella hasta que ella regresó a nosotros, mientras su esposo, irónicamente, un cirujano mismo, se estaba volviendo loco.

A veces el cuerpo simplemente reacciona exageradamente. Dolor, calor, hambre, miedo, y los viajes del sistema nervioso como una línea eléctrica bajo la lluvia. Eso es lo que le pasó a mi amigo. Se cayó, el dolor era insoportable, y su cuerpo decidió que había tenido suficiente y lo apagó. Al igual que un edificio de oficinas que corta el fusible principal después de que se conectan demasiados aires acondicionados.

La mayoría de las veces, el desmayo es inofensivo. Pero a veces, no lo es. Ese es el truco. Y afortunadamente, a partir de ahora, todavía no puedes usar AI para notar la diferencia.

Si te desmayas después de omitir el desayuno, está bien. Beber aguaCome algo, siéntate. Pero si te desmayas en medio de una carrera, o mientras subes escaleras, o mientras estás sentado con calma en la cena, debes preocuparte. Si te desmayas más de una vez, definitivamente deberías preocuparte. Y si te desmayas con dolor en el pecho, palpitaciones, falta de aliento o debilidad en un lado de tu cuerpo, ni siquiera debes perder el tiempo preocupándote: debes ir directamente a un médico. Solo se necesitan unas pocas pruebas para encontrar respuestas. Un electrocardiograma. Un ecocardiograma. Una exploración cerebral. A veces, el resultado es tranquilizadoramente ordinario: «Estás deshidratado». A veces está salvando la vida: «Tienes una arritmia o un tumor cerebral, y lo atrapamos a tiempo».

Mi amigo vino a verme después de su caída. Corrimos por el corazón y el cerebro. Todo era normal. Su apagón fue simplemente la reacción exagerada de su cuerpo al dolor. «Entonces, ¿no me estoy muriendo?» preguntó. «¡Desafortunadamente, no!» Me reí. Se rió entre dientes, pero no de manera convincente. «Por esos segundos, realmente pensé que había ido». «Eso es lo extraño de desmayarse», le dije. «Es como un ensayo. Un breve vistazo de ausencia, seguido del regreso de la luz». Otro amigo me dijo: «Es un poco como fumar marihuana, ¡estás allí, pero no allí!»

A menudo creo que el desmayo es la forma del cuerpo de recordarnos cuán frágiles somos. Marchamos a través de la vida con planes y plazos, de pie y confiado. Y luego un ritmo perdido, un paso falso, un gatillo repentino, y nos doblamos como una tienda de campaña mal lanzada. Es humillante. Quizás sea necesario. William James Una vez escribió: «La mayor arma contra el estrés es nuestra capacidad de elegir un pensamiento sobre otro». Pero cuando te desmayas, no hay elección. El cuerpo decide. Elige la oscuridad, el silencio, la rendición.

La próxima vez que se desmaye, ya sea por dolor, pánico o la simple tortura del calor de verano de Mumbai, recuerde que no siempre es el final. Pero no lo descarte tampoco. A veces es el cuerpo que hace un berrinche. A veces es el cuerpo que te envía una advertencia. Lo inteligente es prestar atención. Y pregúntate, como lo hizo mi amigo esa noche: ¿tienes un presentimiento secreto sobre cómo morirás?

El escritor es un neurocirujano en ejercicio en los hospitales de Wockhardt.





