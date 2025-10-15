El anuncio móvil de Ryan Reynolds Mint está protagonizado por la humana Tilly Norwood (no la actriz de IA)

Hollywood está en armas sobre la “actriz” de IA Tilly Norwood – con la reciente irrupción del artista virtual en escena avivando nuevos temores sobre cómo la inteligencia artificial podría alterar el negocio.

Ahora ryan reynoldsLa estrella de “Deadpool”, a quien le gusta jugar en la industria del entretenimiento dentro del béisbol, está aprovechando el alboroto de Tilly Norwood para vender… un servicio inalámbrico de banda ancha doméstico asequible. Él (o alguien de su equipo, al menos) encontró a una persona de la vida real llamada Natalie “Tilly” Norwood para protagonizar un nuevo anuncio para el servicio inalámbrico de Internet residencial lanzado el miércoles por Móvil de mentala marca inalámbrica de bajo costo que Reynolds vendido a T-Mobile en 2023.

¿El punto? Si bien «la IA puede falsificar muchas cosas», «no puede fingir un valor inmejorable», según Mint Mobile.

«Todo lo relacionado con Mint Mobile parece irreal. Y ahora, estamos introduciendo Internet residencial 5G por $30 al mes. ¡Sí, eso es real! Por eso invitamos a Tilly Norwood, un cliente real de Mint, para que nos ayudara a anunciarlo», dice Reynolds en el anuncio de 30 segundos.

«Eres real, ¿verdad?» Reynolds le pregunta a Natalie Norwood en el comercial. «Sí», responde ella. Reynolds continúa: «¿No es una combinación de actores generada por IA?» A lo que Norwood, desconcertado, responde: «Soy una combinación de mis padres». Una voz en off al final del anuncio señala que la nueva oferta está disponible sólo para «organismos basados ​​en carbono». (Mire el anuncio de 30 segundos a continuación.)

El anuncio fue producido por la compañía de producción y publicidad Maximum Effort de Reynolds, que Variedad Se garantiza que no utilizó ninguna tecnología de IA generativa para el producto terminado. Eso incluye la voz en off de jerga legal acelerada, que fue grabada por la actriz de doblaje Amanda Cook.

El nuevo servicio de Internet residencial “MINTernet” de Mint Mobile, que se ejecuta en la red nacional 5G de T-Mobile, comienza en $30 al mes durante los primeros tres meses (para clientes que tienen un plan telefónico Mint). Después de la oferta de introducción, los clientes pueden fijar la tarifa de $30/mes renovando un plan de 12 meses (un pago inicial de $360), o renovar en otro plan de tres meses por $10 más por mes (un pago inicial de $120 con un plan de voz Mint y $150 sin él).

Mire el anuncio de Reynolds sobre Tilly Norwood para Mint Mobile: