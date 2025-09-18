El anuncio de la NFL es vergonzoso para Ben Johnson y los Bears

El Bears de Chicago Están yendo Volver al tablero de dibujo en Windy City esta semana después de salir de su enfrentamiento de la Semana 2 contra el Leones de Detroit con manos vacías y con un registro de 0-2. Los Bears ciertamente tienen una promesa, y el nuevo entrenador en jefe Ben Johnson no puede cambiar las cosas durante la noche, pero no se sintió bien ver al equipo perder ante los Leones de Detroit con eso. 52-21 extendido.

Después del juego, Johnson ha hablado mucho sobre cómo era enfrentarse a su antiguo equipo. Él Trabajó con Campbell durante añosObviamente, y habló sobre cómo conoce a Campbell y no se sorprendió por sus acciones durante el juego.

«¿Qué se supone que debe hacer? Es cuarto y gol, ¿qué quieres que haga?» Johnson dijo cuando se le preguntó Sobre la decisión de cuarto intento de Campbell. «Sí, podría haber pateado el gol de campo. No patean goles de campo. Lo van por allí. Estaba haciendo lo que se supone que debía hacer». Agregó: «Eso es lo que hace».

Ahora, la NFL ha hecho un anuncio que es aún más pastel en la cara para los Chicago Bears. Pero, la temporada es joven, así que no se deprima demasiado sobre esta.

La defensa de los Chicago Bears ayuda a Detroit Lions QB a obtener un honor

Mariscal de campo de Detroit Lions Jared Goff ha recogido su primer Gran honor de la temporada 2025-26Y es por sus números contra la defensa de los Chicago Bears el domingo. Goff ha sido nombrado el Jugador ofensivo de la semana de la NFC Después de la victoria sobre los Chicago Bears. Eso pica un poco.

Según ESPNGoff terminó el juego «con una calificación de pasador casi perfecta (156.0) mientras lanzaba para 334 yardas y cinco touchdowns». El NFL señala que, «Goff era una máquina de touchdown en los leones» 52-21 Estrucias de los Chicago Bears el domingo. Goff lanzó cinco pases de touchdown, igualando la cantidad de incompletos en su día ”.

Entonces, sus números fueron estelares, y merece este honor, pero no tenemos que gustarnos. Sería emocionante ver Caleb Williams Obtenga este honor en algún momento durante esta temporada.

El momento de Ben Johnson y Jared Goff que tienes que ver

Después del juego, primero, Johnson primero tuvo un apretón de manos muy rápido con Campbell, y no parecía amigable. Realmente parecía que Johnson solo quería salir de allí y esconderse en un arbusto en alguna parte.

Luego, las imágenes de la cámara atraparon a Goff tratando de alcanzar a su antiguo jefe y estrecharle la mano e intercambiar algunas sutilezas. Pero, Johnson, nuevamente, no parecía interesado.

En Video compartido en x por Dov Kleiman El martes 16 de septiembre, Kleiman señala: «La carne de Ben Johnson con los Leones es real. Jared Goff literalmente tuvo que perseguirlo. No esperó para saludar a nadie».

Yikes: La carne de Ben Johnson con los Leones es real. Jared Goff literalmente tuvo que perseguirlo. No esperó para saludar a nadie. 😳😳😳 pic.twitter.com/j64dw4yp3z – Dov Kleiman (@nfl_dovkleiman) 16 de septiembre de 2025

Siempre es difícil perder un juego, y este enfrentamiento tenía altas apuestas y emociones. Por lo tanto, es difícil culpar al intrépido líder de los Bears por rehuir cualquier interacción con su antiguo equipo. Pero, fue un mal aspecto, como siempre es con este tipo de intercambios.