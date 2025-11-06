El anuncio de Kevin O’Connell de los Vikings genera preocupación por JJ McCarthy

METROvikingos de innesota El entrenador en jefe Kevin O’Connell se encuentra entre los entrenadores en jefe más confiables de la liga cuando se trata de asegurar partidos a su favor, pero esas situaciones pueden ser difíciles de lograr. J.J. McCarthy en su primer año como titular.

El miércoles 5 de noviembre hizo el siguiente anuncio en las redes sociales: «Desde la primera temporada de Kevin O’Connell como entrenador en jefe de Minnesota en 2022, los Vikings tienen marca de 33-4 (.892) cuando empatan o ganan la batalla de pérdidas de balón. O’Connell está empatado con Andy Reid de Kansas City en el porcentaje de victorias más alto entre los entrenadores en jefe al hacerlo desde 2022».

Esta estadística ilustra que O’Connell rara vez pierde el balón cuando su equipo se encarga del balón. Sin embargo, el otro lado de la batalla por las pérdidas de balón es una dura realidad para los Vikings.

Reid tiene el lujo de contar con Patrick Mahomes como mariscal de campo y tiene marca de 15-12 cuando pierde la batalla de pérdidas de balón desde 2022. Mientras tanto, O’Connell tiene marca de 4-18 cuando pierde la batalla de pérdidas de balón.

Los Vikings no pueden darse el lujo de perder esa batalla, pero resultará difícil por varias razones: McCarthy está en su primer año como titular y ha tenido problemas para proteger el balón, y la defensa de los Vikings no está respaldando la batalla por las pérdidas de balón como lo ha hecho en el pasado.

Los vikingos deben encontrar el equilibrio con JJ McCarthy

Para ser justos, los Vikings han empatado la batalla por las pérdidas de balón en dos de las tres aperturas de McCarthy. Pero el otro juego, la Semana 2 contra el Halcones de Atlantavio a los Vikings cometer cuatro pérdidas de balón en una abismal derrota por 22-6 ante Atlanta.

McCarthy lanzó dos intercepciones y perdió un balón suelto en ese juego. Si bien parecía sereno en su victoria de la Semana 9 sobre el Leones de DetroitMcCarthy todavía es un joven llamador y seguramente tendrá altibajos en su primer año como titular.

Sin embargo, no hay mucho espacio para perder más batallas por pérdidas de balón esta temporada con los Vikings con marca de 4-4 y en la parte inferior de una competitiva división NFC Norte. Después de liderar la liga en comida para llevar la temporada pasada, la defensa de Brian Flores ocupa el puesto 14 actualmente. En general, los vikingos ocupa el puesto 26 en ratio de facturación.

Hay una tendencia creciente en el NFL que apoyarse en un gran juego de mariscal de campo puede superar pérdidas de balón. En lugar de administrar un juego y jugar poco, los equipos que tienen toleteros en la posición de mariscal de campo que pueden producir suficiente ventaja por jugada tienden a ir más lejos.

McCarthy podría ascender a esas alturas, pero en esta etapa de la carrera de McCarthy, a O’Connell le preocupa cultivar la confianza tomándose las cosas con calma.

«Simplemente creo que se trata de hacer cosas con las que se sienta cómodo haciendo ahora mismo». O’Connell dijo el 5 de noviembre. «Creo que vamos a intentar hacer las cosas que creemos que le dan una oportunidad a nuestra ofensiva, pero todo eso pasa por el ámbito de lo que JJ hace bien».

O’Connell está respetando el desarrollo de McCarthy al reducir la ofensiva, pero a medida que la presión continúa aumentando al final de la temporada, el joven mariscal de campo eventualmente tendrá que ser arrojado al fondo.

¿Cuáles son las posibilidades de los Vikings de llegar a los playoffs?

Entrando en un enfrentamiento de la Semana 9 contra el campeón defensor de la división Leones de DetroitLos Vikings tenían sólo un 5% de posibilidades de llegar a la postemporada.

Sin embargo, una impresionante victoria por 27-24 sobre los Lions, liderados por McCarthy, catapultó las posibilidades de los Vikings de llegar a los playoffs al 20%, según El pronosticador de playoffs del Athletic.

La división probablemente dependerá de los dos últimos juegos de la temporada contra los Lions y Empacadores de Green Bay – y para entonces, McCarthy realmente estará en forma a mitad de temporada.