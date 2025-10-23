El antiguo vídeo de la declaración del padre de Raisa cuando Hamish Daud pidió permiso para casarse con su hija vuelve a estar en el candelero

Jacarta – Familiar raisa adriana y Hamish Daud está al borde. Un portavoz del Tribunal Religioso del Sur de Yakarta confirmó que Raisa presentó su demanda de divorcio.

Según la información de un portavoz del Tribunal Religioso del Sur de Yakarta, la demanda de Abid presentada en nombre de Raisa se ha introducido en el sistema de registro de casos del tribunal.

«No mencioné el nombre que mencionaste antes. Ya existe», dijo Abid.

Abid explicó que la demanda fue presentada el 22 de octubre de 2025 y actualmente se encuentra en proceso de programación de juicio. Mientras tanto, el calendario para el primer juicio por el divorcio de Raisa y Hamish se llevará a cabo el 3 de noviembre de 2025.

«La primera audiencia será el 3 de noviembre de 2025», dijo.

Tras la noticia de la demanda de divorcio que Raisa había presentado ante PA South Yakarta, el público volvió a destacar la historia de su viaje amoroso. Una cosa que también estuvo en el centro de atención fue el momento en que la propuesta en 2017 volvió a ser el centro de atención del público.

Durante la solemne procesión de solicitud, el padre de Raisa, Allan N Rachman, cuestionó la seriedad de Hamish al proponerle matrimonio a su hijo menor. Allan reveló que él y su esposa, Ria Mariaty, habían criado a sus hijos con amor. No quiere que nadie entre en la vida de su hija sin amor.

«Criamos a nuestra hija con amor. Entonces te pregunto, ¿la amas? Porque no quiero que alguien venga aquí sin amor (Criamos a nuestros hijos con amor. Entonces te pregunto, ¿amas a mi hija? Porque no quiero que alguien venga aquí sin amor)», dijo Allan, citado en un videoclip resubido por la cuenta de TikTok @velo.

En ese momento, Hamish también expresó su deseo de proponerle matrimonio a Raisa, quien en realidad era la hija favorita de sus padres, como su esposa.

«La intención de Hamish hoy es proponerle a la hija favorita de mi padre y mi madre, Raisa Andriana, que se convierta en mi esposa», dijo Hamish Daud.

Mientras tanto, Raisa admitió que aceptaría la propuesta de Hamish Daud siempre que sus padres la aprobaran.