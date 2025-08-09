El antiguo DH de Mets interviene para ayudar a la estrella de los Dodgers.

Getty

Anterior Mets de Nueva York El slugger JD Martínez no está en una lista de las Grandes Ligas en este momento. Pero no ha dejado de trabajar en la jaula de bateo, incluso si no es por su propio swing. Según los informes de Jon Heyman del New York PostMartínez viajó a Tampa el fin de semana pasado para ayudar a un viejo compañero de equipo que lo necesita: Dodgers de Los Ángeles Star Mookie Betts.

Martínez y Betts se remontan, ganando una Serie Mundial junto con el 2018 Red Sox y reunirse en el 2023 Dodgers. Ahora, Betts está soportando uno de los Las peores temporadas de su carreraBatiendo solo .236 con un 88 OPS+ a través de 105 juegos. Su poder ha bajado a 11 jonrones, y su porcentaje en base se ha deslizado a .307. Para un jugador que ha sido un MVP y un All-Star perenne, ha sido una caída sorprendente, una que Betts claramente espera que la influencia de Martínez pueda ayudar a revertir.

El papel de mentor viene naturalmente

Para Martínez, ofrecer consejos de bateo no es nada nuevo. Durante su carrera de 13 años, se hizo conocido como uno de los mejores analistas de swing de béisbol, rompiendo constantemente la mecánica para él y los compañeros de equipo. En Nueva York la temporada pasada, fue tanto un tablero en la casa club como un bate a mediados de orden.

Su 2024 Números con los Mets No tuvieron nivel All-Star, una línea de corte .235/.320/.406 con 16 jonrones y 107 OPS+, pero fueron suficientes para dar un turno profesional profesional de la alineación con dificultades. También trajo el tipo de rutina y preparación que los bateadores más jóvenes de los Mets podrían emular.

Ese tipo de presencia es difícil de cuantificar, y es por eso Heyman notó que Martínez «Podría ayudar a su antiguo equipo de los Mets» en este momento. El club ha hecho movimientos para apuntalar su lista sin renunciar a sus perspectivas más preciadas, pero la ofensiva todavía ha carecido de un golpe constante a veces.

Los Mets estuvieron activos en la fecha límite de intercambio, logrando cuatro acuerdos significativos mientras se aferran a los mejores talentos como Jett Williams, Carson Benge, Nolan McLean, Jonah Tong y Brandon Sproat. La pieza más grande con la que se separaron fue el prospecto de cuadro Jesús Báez, quien fue enviado a los Cardenales a cambio de más cercano Ryan Helsley.

Fue un enfoque que equilibró el objetivo a corto plazo de mantenerse competitivo con el plan a largo plazo de desarrollar talento de cosecha propia. Pero en una carrera de postemporada donde cuenta cada bate al bate. Hay que argumentar que un veterano como Martínez podría haber sido una adición de bajo costo y alto recompensa.

Los movimientos de Mets muestran un impulso de victorias

Martínez permanece sin firmar, y aunque los Mets no han mostrado indicios de perseguirlo, su reciente trabajo con Betts subraya que su mente de béisbol es tan aguda como siempre. Si puede ayudar a una superestrella como Betts a ajustar su swing, es justo preguntarse qué podría hacer para una alineación de los Mets que busca unir más apariciones en placas de calidad.

Martínez, de 37 años, ha demostrado antes que no necesita estar en su mejor momento para tener un impacto. En 2024, todavía golpeó la potencia extra-base (24 dobles y 16 jonrones), al tiempo que mantiene una sólida tasa de caminata. Para un equipo con ambiciones de playoffs, tener un bate como ese disponible desde el banco o en un papel de DH a tiempo parcial podría ser un arma valiosa.

Mientras tanto, su enfoque es ayudar a un viejo amigo a redescubrir su forma. Betts, quien se mudó a un campocorto a tiempo completo esta temporada para los Dodgers, se ha enfrentado tanto a la rutina física como a la mental de un cambio de posición además de una caída prolongada. El viaje de Martínez a Tampa no se trataba solo de mecánica, se trataba de confianza, ritmo y encontrar la alegría de golpear nuevamente.

Los Mets podrían no estar en el mercado para él ahora, pero la influencia de Martínez todavía se siente en el juego. Si Betts comienza a rastrillar nuevamente en las próximas semanas, no será solo una victoria de los Dodgers, será otro recordatorio de que las habilidades de Swing Doctor de JD Martínez no han ido a ningún lado. Y tal vez, solo tal vez, los Mets recordarán que la última vez que lo tuvieron, tuvieron un bateador que aún podía cambiar un juego con un solo swing.