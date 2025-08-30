El anterior quiere elevar un salario, ¡el siguiente quiere morir!

Yakarta, Viva – Una foto con un taxista de motocicleta en línea (OJOL) lavándose la cara con agua para reducir el dolor gas lacrimógeno extendido ampliamente en las redes sociales. Retrato de la lástima de muchas personas, incluida la espada superior Inul Daratista.

A través de su cuenta personal de Instagram, Inul compartió la foto mientras escribía una oración por la seguridad del conductor de Ojol. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«No rezo para que estés sano, Pak’e. En aras de un bocado del paquete anterior, el paquete fue golpeado por Aeng Mato Gas (lágrimas)», escribió Inul, citado el sábado 30 de agosto de 2025.

Un simple pero lleno de significado tocó inmediatamente los corazones de miles de seguidores.

Sin embargo, la expresión de Inul no se detuvo en la simpatía. Claramente acusó a las élites políticas de ser el culpable de los conflictos sociales que condujeron a la violencia en las calles. Para Inul, lo que sucedió fue solo el pico del iceberg desde la decepción pública hacia los representantes del pueblo que ya no pensaban en los intereses de muchas personas.

Según él, la gente salió a las calles no sin razón. Exigieron una mejora en la calidad de la educación, el alivio de los costos de vida y el rechazo de las políticas gubernamentales que se consideran difíciles. La situación se calienta después de la emisión de cientos de millones de asignaciones de la casa para los miembros de DPR que sobresalen al público.

«Como resultado de lo anterior, quieren aumentar los salarios, que están desesperadamente a trabajar hasta la muerte. De hecho, se ha apagado», dijo Inul en su carga.

Incluso mencionó el nombre del Ministro de Finanzas Sri Mulyani, incluso con un estilo directo de la gente.

«Vamos, Sri Don’t Sleep, despierta», escribió.

Inul cerró la carga con una oración completa de sinceridad.

«Ojalá se nos da salud. Larga vida y sobrevivientes en el deber de la columna vertebral de la familia. Oh Dios», concluyó.

Las reacciones de los ciudadanos también surgieron. Muchos estuvieron de acuerdo con la voz fuerte de Inul.

«El DPR ha tenido éxito. Chocó con éxito a la comunidad y a la policía. Genial», dijo los internautas.

«Y el gas lacrimógeno se compró con dinero de impuestos públicos», dijo otro.