El año de la explosión de nuevas estrellas, estos 12 jugadores sacudirán el fútbol mundial en 2025

VIVA – El fútbol mundial siempre produce nuevas estrellas cada año. Sin embargo, se podría decir que 2025 es uno de los períodos más interesantes de la última década. Varios jugadores jóvenes que antes sólo eran conocidos en el nivel académico o en competiciones juveniles se han convertido ahora en el centro de atención mundial.

Lea también: Las sanciones de la FIFA hacen que los precios de siete jugadores naturalizados de la selección nacional de Malasia caigan en picada



Grandes eventos como fifa El Mundial de Clubes 2025 con un formato de 32 equipos, el Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025 y el Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2025 son los escenarios perfectos para que los jóvenes talentos se luzcan. No pocos de ellos llamaron inmediatamente la atención de los gigantes clubes europeos, llegando incluso a irrumpir en la selección absoluta.

Aquí hay 12 jugadores que realmente «explotarán» en 2025 y se prevé que dominen el fútbol mundial en la próxima década según la FIFA:

Lea también: Actualización del ranking FIFA acercándose a fin de año: Argentina dimite, España es imparable



1. Estevão Palmeiras/Chelsea, Brasil

El nombre de Estevao es ahora sinónimo del estatus del niño prodigio brasileño más nuevo. Su actuación en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 hizo creer a muchos que es el sucesor de la tradición de las estrellas de la samba. Después de crecer en el Palmeiras, el extremo de 18 años se unió oficialmente al Chelsea e inmediatamente se estableció en la Premier League. Cinco goles en los últimos cuatro partidos con la selección brasileña son la prueba de que Estevao no es sólo una sensación pasajera.

Lea también: La FIFA no sólo sanciona a los jugadores, sino que investiga la implicación del secretario general de la FAM



2. Desire Doue Paris Saint-Germain (PSG), Prancis

Patrick Vieira calificó a Doue como el mejor jugador joven de Europa y 2025 será el año para demostrarlo. Con el PSG, Doue tuvo un desempeño extraordinario, incluyendo dos goles en la final de la Liga de Campeones cuando Les Parisiens masacraron al Inter de Milán. También brilló en el Mundial de Clubes y se llevó el título de Mejor Jugador Joven. Aunque estuvo lesionado, su puesto en la selección francesa es ahora casi insustituible.

3. Nick Wolte hizo Stuttgart Newcastle, Alemania

Este delantero alto con una postura de casi dos metros llamó la atención después de mudarse a Newcastle por una tarifa de transferencia fantástica. Woltemade inmediatamente pareció productivo en la Premier League y la Liga de Campeones. También es el máximo goleador de la Eurocopa Sub-21 2025 y ha marcado cuatro goles con la selección absoluta de Alemania. Se prevé que Woltemade sea la punta de lanza de Die Mannschaft en Copa del Mundo 2026.

4. Myles Lewis-Skelly Arsenal, Inglaterra