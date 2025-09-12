El anime ‘Steel Ball Run Jojo’ entre los shows del décimo aniversario de Netflix Japón

La muy esperada adaptación de anime «Steel Ball Run Jojo’s Bizarre Adventure» está llegando a Netflix Worldwide como parte de tres series presentadas para marcar el décimo aniversario de la plataforma de transmisión en Japón.

El anime se une a una comedia protagonizada por el ganador del mejor actor del Festival de Cine de Cannes Yakusho koji y un drama biográfico sobre la adivina más controvertida de Japón en la lista de aniversario de Netflix.

«Steel Ball Run» marca el último capítulo de la querida serie de manga de Araki Hirohiko. Ambientada en el siglo XIX, la historia sigue al ex jockey Johnny Joestar y misterioso forajido Gyro Zeppeli en una carrera de caballos intertinentales.

La directora Kimura Yasuhiro dijo: «Mi corazón latía con la emoción de ser confiado por dirigir esta adaptación de anime. Todo el personal comparte este sentimiento y está invirtiendo su pasión en la producción diaria».

La franquicia «JoJo» ha vendido más de 120 millones de copias en todo el mundo desde su debut en 1986, generando numerosas adaptaciones en los medios de comunicación. Netflix presentará detalles adicionales del anime en un evento del 23 de septiembre.

Yakusho, que ganó al mejor actor en el 76º Festival de Cine de Cannes para «Perfect Days», los titulares «¿Alguien me mencionó?», Una comedia que explora la obsesión de la industria del entretenimiento con la fama y el reconocimiento. La serie reúne al guionista Kudo Kankuro y al productor Isoyama Akira, el equipo detrás de Netflix golpea «Vamos a divorciarse» y «¡Extremadamente inapropiado!»

Yakusho interpreta a Takaseegawa Gen, un actor japonés que logró el raro honor de liderar una producción en el Globe Theatre de Londres Shakespeare, pero regresa a casa para encontrarse completamente olvidado por el mundo. El rol meta-teatral marca lo que el actor llama «la segunda vez en mi vida que me han dado el papel de» un actor «.

El guión de Kudo explora los temas universales de la validación de las redes sociales y la necesidad humana de reconocimiento. «Ya sea que sea un actor, un guionista o simplemente alguien con una cuenta de redes sociales, todos tienen un excedente de deseo de reconocimiento», señaló Kudo.

La tercera serie, «Straight to Hell», se centra en Hosoki Kazuko, la fortuna adivina más notoria de Japón que dominó los medios de comunicación de los shōwa a través de las épocas de Heisei. Conocido por las ominosas predicciones y denominado un «héroe oscuro», Hosoki alcanzó la fama sin precedentes antes de que se revele su misterioso pasado.

Erika Toda asume el papel de Hosoki, que abarca la vida del personaje de los 17 a 66 años. La serie está dirigida por Takimoto Tomoyuki, conocida por las narraciones socialmente conscientes, junto a Ohba Norichika.

«Algunos de ustedes pueden pensar que es divertido que la esté interpretando, pero esta historia retrata la vida real de Hoski Kazuko de no hace mucho tiempo, uno que no conoces», dijo Toda.

Takimoto admitió que su disgusto inicial para el adivino influyó en su enfoque: «No me gustaba Hosoki Kazuko. Cada vez que aparecía en la televisión, cambié el canal». Sin embargo, se sintió atraído por el ascenso convincente de Hosoki de la pobreza de la posguerra y su búsqueda sin complejos de los deseos.

Las tres series están programadas para 2026 lanzamientos.