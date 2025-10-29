El anime japonés ‘Killtube’ lleva la batalla distópica al mercado de Tokio

un original animado característica ambientada en un Japón alternativo de 2027 está en el Mercado de financiación de brechas de Tokioprometiendo una mezcla de alto octanaje de imágenes feudales y guerra futurista.

“tubo de muerte«, dirigida por Kuribayashi Kazuaki, tiene lugar en un mundo donde Japón permanece bajo el dominio del Shogunato Edo, transformado en una metrópolis en expansión de rascacielos detrás de muros aislacionistas. En esta sociedad estratificada, los ciudadanos están divididos en siete niveles de estatus que determinan cada aspecto de sus vidas, desde la vivienda hasta la ocupación y las raciones de alimentos.

El único escape del destino predeterminado viene a través de “Killtube”, una plataforma de streaming administrada por el gobierno donde los combatientes se enfrentan en duelo a muerte por la fortuna y la libertad. En el centro de la historia está Musashi, un niño criado por perros en la base de la jerarquía social, que se asocia con Kikuchiyo, un astuto productor, y Leo, un genio inventivo, para abrirse camino hasta la cima. Su enfoque poco convencional llama la atención del propio Shogun Ieyasu y, en última instancia, los obliga a enfrentar las verdades más oscuras que se esconden bajo su mundo controlado.

“Dentro de los 90 minutos de la película, quiero pintar el sentimiento de emoción que alguien ha sentido en su vida y, para lograrlo, trato de mantener esa misma emoción dentro de mí durante todo el proceso”, dice Kuribayashi. Variedad. «Nos gustaría que el público sintiera esa sensación de entusiasmo y anticipación, y si este trabajo original puede llegar a personas a través de fronteras y conectarse con ellas, sería un verdadero éxito para nosotros».

La producción ha adoptado un enfoque poco convencional que la distingue de los flujos de trabajo típicos del anime. «La identidad de Killtube se basa en la recopilación e integración continua de ideas de creadores de diversas industrias», explica Kuribayashi. «En lugar de seguir un flujo de trabajo de línea de montaje convencional, iteramos a través de ciclos de ideas. El mayor desafío ha sido mantener una sensación de velocidad, pero ahora estamos en una etapa en la que ese flujo se está estableciendo firmemente».

El productor Fujimura Kayane señala que el equipo completó el guión y los guiones gráficos en 2025 y ahora ha entrado en la fase de previsualización CG. «Debido a que adoptamos un flujo de trabajo único que requería ir y venir entre la escritura de guiones y el guión gráfico, enfrentamos algunos desafíos creativos importantes», dice Fujimura. «Sin embargo, a través de ese proceso, nuestro equipo pudo darle forma a una historia y personajes de los que estamos realmente orgullosos».

El casting ya está en marcha, lo que le da un nuevo impulso a la producción. «Escuchar a los personajes cobrar vida a través de las voces de los actores le ha dado a todo el equipo una renovada sensación de entusiasmo y confianza en el proyecto», añade Fujimura.

Para los realizadores, el Tokyo Gap-Financing Market representa una oportunidad crucial para ampliar el alcance del proyecto más allá de Japón. «Es una oportunidad muy valiosa para nosotros presentar ‘Killtube’ a audiencias fuera de Japón», dice Fujimura. «Esperamos compartir directamente nuestra visión y explorar cómo las personas de todo el mundo perciben el potencial de este proyecto, mientras construimos nuevas relaciones y colaboraciones internacionales a lo largo del camino».

La producción tiene como objetivo completarse en 2026, con planes para su lanzamiento tanto local como internacional. Kuribayashi permanece involucrado durante todo el proceso, «profundamente involucrado en verificar y dirigir cada parte de la producción, desde la animación y la grabación hasta el fondo CG y las claves de color».

«Nuestro objetivo es lanzar Killt’ube no sólo en Japón sino también a audiencias de todo el mundo», dice Fujimura. «Estamos trabajando duro para que sea una película que la gente de todo el mundo pueda esperar».