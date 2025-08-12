El anillo de compromiso de Ronaldo para Georgina equivalente a 15 días de salario

VIVA – Imagínese, el salario de dos semanas de Cristiano Ronaldo Puede convertirse en un anillo de compromiso de lujo para RP150 mil millones. Eso es lo que hicieron los megianos portugueses cuando propuso oficialmente a su novia, Georgina Rodríguez.

Georgina anunció esta feliz noticia a través de cargas en Instagram, que inmediatamente confiscó la atención del mundo. En la foto, su dedo anular está decorado con un diamante gigante que refleja un brillo extraordinario. La expresión de su amor por Ronaldo acompañó sus retratos íntimos.

Según los expertos en joyería, el anillo tiene la piedra de diamante en forma de ovalada principal que pesa más de 25 quilates. Dos piedras complementarias en los lados derecha e izquierda, cada uno con un peso de aproximadamente un quilate, todas instaladas en un anillo hecho de platino o oro blanco de alta calidad.

Anna Whiting Jewelry Expert de Cushla Whiting reveló, el diseño de tres piedras con técnicas de instalación especiales hace que el diamante principal sea más prominente al tiempo que maximiza el reflejo de la luz. No es de extrañar que el valor pueda alcanzar decenas de millones de dólares estadounidenses o equivalente a Rp150 mil millones.

Este valor es equivalente al salario de Ronaldo durante 15 días en su club, Al Nassr. Con una tarifa de alrededor de Rp10 mil millones por día, la compra de este anillo de súper lujo para Ronaldo es como sacar cambios del bolsillo de los pantalones.

El contrato de superestrella de 40 años es realmente extraordinario. Recibió alrededor de Rp71 mil millones por semana, lo que lo convirtió en uno de los atletas de más altos ingresos del mundo.

La noticia de este compromiso explotó inmediatamente en las redes sociales. Muchos elogiaron el romanticismo de Ronaldo, mientras que no algunos se sorprendieron al ver el lujo del anillo que adornaba el dedo anular de Georgina.

Ronaldo y Georgina mismos han estado durante mucho tiempo en una relación y a menudo parecen íntimos en varios momentos. Esta aplicación fortalece aún más la especulación de que los dos pronto celebrarán una boda.

Aunque una vez declaró que el matrimonio no ha sido su prioridad, Ronaldo ahora parece listo para entrar en el pasillo. Se considera a sí misma y a Georgina para obtener ese momento sagrado, esperando el momento adecuado.