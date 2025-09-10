El anfitrión de ‘The Repair Shop’ Jay Blades se declara inocente de cargos de violación

Jay Bladesel ex anfitrión de BBC‘s «El taller de reparación«, Se declaró inocente de dos cargos de violación en Shrewsbury Crown Court el miércoles.

La emisora ​​de 55 años negó los cargos mientras aparecía en la corte a través de un enlace de video, según Noticias de la BBC. Se le ha otorgado la fianza mientras esperaba un juicio de septiembre de 2027. Blades fue acusado originalmente el 5 de agosto por la policía de West Mercia.

Como informa BBC News, el juez Anthony Lowe dijo que lamentaba la demora en el juicio, pero el tribunal no puede mantenerlo antes debido a una cartera de pedidos en casos penales. Una audiencia de administración de casos, a la que se requerirá que las cuchillas asistan en persona, se ha establecido para el 15 de mayo del próximo año. Se le ha instruido para no contactar al demandante.

«The Repair Shop» se lanzó en 2017 y ve a los miembros del público traer sus preciadas reliquias para ser solucionadas. La serie convirtió a Blades en un nombre familiar e incluso presentó al Rey Charles en un episodio, cuando el Royal entró en la tienda para arreglar un reloj y un jarrón.

Blades también ha aparecido en «Celebrity MasterChef», «The Great Celebrity Bake Off» y «Strictly Come Dancing», y lideró un documental de la BBC, «Jay Blades: Aprendiendo a leer a los 51». Fue honrado con un MBE en 2021.

El anfitrión, que dejó de presentar «The Repair Shop» el año pasado, también espera el juicio por un cargo por separado por presunto comportamiento de control y coercitivo hacia su esposa separada. Se declaró inocente de ese cargo en una audiencia en octubre pasado.