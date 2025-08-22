El anfitrión de ‘Queen of the Con’ escribe un libro sobre cómo ver esta estafa

Hace una docena de años, Johnathan Walton Me encantó su vida en Los Ángeles trabajando como productor de reality shows. Ha estado detrás de una serie tan sin guión como «Shark Tank», «American Ninja Warrior», «American Chopper» y Disney+ docuseries «Es la vida de un perro con Bill Farmer».

«Oh, Dios mío. Me lo pasé genial», recuerda Walton, «y luego me enganché. Y luego comencé a perseguir justicia».

En 2013, Walton estaba trabajando en la serie de más alto perfil de su carrera, «Shark Tank» de ABC, cuando tropezó con una amistad con un vecino en su complejo de apartamentos del centro de Los Ángeles. Ella resultó ser una estafadora en serie.

Cuatro años después, Walton había sido estafado de casi $ 100,000 por el estafador ahora condenado Mair Smyth. Después de darse cuenta de la artimaña, Walton se embarcó en una cruzada para garantizar que Smyth enfrentara consecuencias legales para sus acciones. Su investigación descubrió docenas de otras presuntas víctimas. Y toda esta actividad lo impulsó a usar sus habilidades de realidad para convertirse en anfitrión y productor del podcast «Queen of the Con», que debutó en 2021 en la red de podcasts de IheartMedia.

La temporada 1 relató la historia de Walton de ser víctima de Smyth y su lucha para lograr que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley presten atención a su caso. El podcast y sus esfuerzos de redes sociales para advertir a otros sobre Smyth lo llamaron la atención de otras víctimas de estafas. Muchos de ellos lo contactaron en busca de ayuda y consejos. Esas historias y los esfuerzos de Walton para usar su experiencia para guiar a otras víctimas a través del laberinto de la policía y los fiscales han sido la base de cinco temporadas adicionales de «Reina de la Con».

En el amplio campo de los podcasts de los verdaderos del crimen, los cuentos de estafas elaboradas y las largas contras son un subconjunto creciente. «Queen of the Con» se encuentra entre las mejores de la raza en gran parte debido a la cuenta de primera mano de Walton, su pasión por advertir a los demás, y su apertura sobre cómo Smyth se abrió paso en su corazón y cuenta bancaria.

El trabajo de Walton también condujo a la publicación esta semana de su primer libro, «Anatomía de una estafa Artista: las 14 banderas rojas hasta estafadores, Grifters y Thieves «, desde los libros de rodales de Penguin Random House. El libro mezcla la historia de Walton con otras anécdotas para crear una guía fácil de leer para identificar la personalidad común y los rasgos de comportamiento que los artistas de la señal de señalización. Aquellos que regalan a las personas con hazañas en lugares lejanos (en el caso de Walton, Smyth se transmitió como una heredera irlandesa).

Finalmente, Smyth fue condenado y sentenciado a cinco años de prisión. Walton todavía está siguiendo esfuerzos para que Smyth se extraditara desde los Estados Unidos a Irlanda del Norte, donde se le acusa de dirigir un esquema elaborado relacionado con el fraude hipotecario.

El mensaje abrumador de Walton en el libro es que cualquier persona puede ser acogida por un estafador que tenga experiencia en encontrar las vulnerabilidades de una persona y explotarlas. Walton le dice repetidamente a los lectores que los operadores de estafadores en serie no «te burlan de ti, te superan». En el caso de Walton, se ofreció como voluntario para otorgar préstamos Smyth cuando enfrentó problemas de dinero, después de afirmar que estaba en quiebra porque los cruel ricos en Irlanda intentaban robar su parte de la fortuna familiar.

«Anatomía de una estafa» explora el área gris en el derecho penal cuando se trata de reclamos de estafa y fraude. La policía a menudo les dice a las víctimas que no tienen un recurso legal si entregaban voluntariamente dinero u otros recursos.

Los obstáculos que Walton enfrentó solo fortaleció su resolución. Y la experiencia de Walton como productor de televisión fue invaluable ya que lentamente impulsó a las autoridades locales a tomar medidas.

«Tuve que producir mi caso para el LAPD», dice Walton. Le dijeron que tenía que traer una narrativa convincente a los detectives con exceso de trabajo. Su carrera temprana trabajando como reportera de noticias de televisión local en el aire en San Antonio y Houston también fue útil.

«Sabía cómo estructurar episodios e historias de lanzamiento. Así que todas estas habilidades que se unieron para el podcast eran las mismas habilidades que se unieron para condenar a mi estafador. Realmente, tuve que producir esto porque cuando fui a la policía, no había interés».

La obstinada insistencia de Walton de que Smyth Face cargue es inusual. Muchas víctimas de estafas están avergonzadas y avergonzadas de admitir públicamente que fueron acogidos. Walton se negó a encogerse. Él acredita su furia por perder dinero ganado con tanto esfuerzo, así como la apertura emocional que obtuvo después de salir como gay a la edad de 30 años. Y tenía un deseo ardiente de advertir a otros sobre Smyth cuando descubrió su largo rastro de víctimas anteriores. «Queen of the Con» incluye una entrevista con la hija de Smyth, Chelsea, quien testificó en su juicio en el caso de Walton de que su madre era una mentirosa patológica.

«Fue solo porque estaba enfurecido y quería hacerla pagar, y quería advertir a la gente sobre ella», dice Walton. «La mayoría de las víctimas no hablan de lo que sucedió. No van a la policía. E incluso muchas víctimas que me llaman por ayuda, la mayoría de ellas dicen cosas como: ‘Si voy a la policía, ¿tengo que usar mi nombre real?'»

Ajustarse de trabajar en la televisión de realidad a organizar un podcast de investigación no fue tan difícil para Walton. Le encanta la libertad ofrecida por Audio Entertainment.

«Conocía la historia mejor que nadie. Sabía cómo tejer y comenzar aquí y terminar aquí, y liderar a las personas hasta el final y hacer que sea una narración interesante», dice Walton sobre producir, escribir y organizar la temporada 1 de «Queen of the Con». Se sorprendió gratamente por el proceso de producción cuando se puso a trabajar en episodios con IHEART y la productora Aliza Rosen de Ayr Media.

«Las notas eran muy mínimas. Fue impactante, porque estoy acostumbrado a entregar un corte a una red, y dicen: ‘Muy bien, puse el final al principio, puse el comienzo al final y reelaboramos el medio y luego entrevistan a alguien más’. Es como, simplemente lo explotan ”, dice Walton. «Así que esperaba eso, pero no. Eso fue muy gratificante. Como creador, escribes algo y lo dejan solo. Es increíble».

El formato del libro también le da una salida importante para difundir su evangelio de cómo detectar a los estafadores con anticipación y qué hacer cuando se sospecha malversación.

«En un libro, tienes tantos bienes inmuebles para explicar todo, y está escrito. Si las personas tienen alguna pregunta, pueden regresar y leerlo nuevamente», dice Walton. En los últimos dos capítulos del libro, «Indoco a las personas sobre qué hacer si se connavan. La policía lo va a alejar. Así es como se retrocede. Así es como construye su caso. Lanzar un caso criminal a la policía es como lanzar un programa a una red. Tienes que hacer que sea sexy. Tienes a ‘Vanna White’ toda la evidencia. Tienes que tener una historia con un comienzo, mediano y fin. Un domingo en el que no hay nadie allí ”en la estación de policía, dice Walton.

Walton se ha ramificado recientemente en otros trabajos de investigación, incluido su nueva serie de podcast «Cocaine Air» que se inclinó en junio. Cuenta la historia de un hombre que se invirtió para volar millones de dólares en envíos de cocaína en Florida para Pablo Escobar en la década de 1980 después de ser víctima de los estafadores.

El Segue Professional de Walton en Podcasting se produjo en parte por necesidad durante los primeros días oscuros de la pandemia. Ha cambiado su vida en un momento en que también ha encontrado felicidad personal con su esposo.

«Todos me llaman una biblioteca de contenido ahora», bromea Walton. «Muchos de mis viejos amigos me llaman: ‘Oye, ¿cómo te metiste en podcasting?’ Ojalá tuviera algún plan.

Después de todo el tiempo que ha pasado estudiando las exploits impactantes de los estafadores en serie, Walton dice que cree que tales situaciones a menudo se reducen a las personas que tienen una necesidad psicópata de manipular a los demás, a escala.

«Lo que trae a un psicópata que la alegría del artista es crear mundos que no existen y filmar una película que solo ellos conocen, y emitir a todos como actor, y solo mirar con alegría mientras todos hacemos sus órdenes y hacemos lo que quieren, dicen las líneas que escribieron», dice Walton. “Esto me enoja a admitirte, pero es la verdad. [Smyth] Nunca me pidió dinero. Ofrecí, porque ella había creado brillantemente este mundo donde ofrecí. Ese era su plan. Ella escribió esa parte para que yo fuera. Es brillante «.