El anfitrión de NPR ‘All Things considerado’ Ari Shapiro se fue en medio de los recortes de fondos de Trump

Ari ShapiroDespués de 10 años, co-anfitrión NPREl programa de noticias «All Things considerado», dejará la emisora de radio pública a fines de septiembre. Su salida se produce después de los movimientos exitosos del presidente Trump para defundir los medios públicos.

«Ha sido un privilegio salvaje pasar 25 años en NPR», escribió Shapiro en la publicación. «Después de una década como anfitrión de todas las cosas consideradas, he decidido seguir adelante a fines de septiembre. Tengo más que decir en arishapiro.substack.com. Por ahora, permítanme expresar qué alegría ha sido compartir historias y conversaciones con usted. El trabajo de la radio pública es más importante hoy que siempre.

A principios de este mes, la Corporación para la Radiodifusión Pública, que ha proporcionado fondos a NPR y PBS – cerrado después de que Trump lideró un esfuerzo exitoso para matar fondos federales para medios públicos. A mediados de julio, el Congreso aprobó el paquete de rescisión de Trump, que redujo $ 1.1 mil millones en fondos para CPB en los próximos dos años que habían sido aprobados anteriormente.

Shapiro ha sido uno de los anfitriones de «All Things consideró», la insignia de noticias de la tarde insignia de NPR, desde 2015. Según NPR, ha presentado historias de arriba del Círculo Ártico y a bordo de Air Force One, y ha cubierto guerras en Irak, Ucrania e Israel. Sus memorias debut, «The Best Strangers of the World», fue un éxito de ventas del New York Times.

Antes de co-anfitrión de «todas las cosas consideradas», Shapiro pasó dos años como corresponsal internacional de NPR con sede en Londres después de cuatro años sirviendo como corresponsal de la Casa Blanca de NPR durante los dos términos del presidente Barack Obama. Fue corresponsal de justicia de NPR durante cinco años durante la administración del presidente George W. Bush.

El periodismo de Shapiro ha ganado tres premios nacionales Edward R. Murrow: por una serie global que vinculó el cambio climático, la migración y los líderes políticos de extrema derecha; por sus informes sobre la vida y la muerte de Breonna Taylor; y por su cobertura de las políticas de asilo de la administración Trump en la frontera entre Estados Unidos y México.

Entre otros reconocimientos, fue nombrado periodista del año en 2023 por NLGJA, la Asociación de Periodistas LGBTQ+, y recibió el primer receptor del Premio American Gavel de la Asociación Americana de Jueces por su trabajo en los tribunales de EE. UU. Y el sistema de justicia estadounidense. A los 25 años, Shapiro ganó el Premio de Periodismo Daniel Schorr para una investigación del uso de metanfetamina y la transmisión del VIH.

Shapiro también ha actuado como cantante en algunos de los lugares más históricos del mundo, desde Carnegie Hall hasta el Hollywood Bowl. Como cantante, ha hecho apariciones frecuentes con el martini rosa «Little Orchestra».