El anfitrión de ‘MasterChef’ despedido de Gregg Wallace tomando acciones legales contra la BBC

Anterior «Masterchef» anfitrión Gregg Wallacequien era despedido del show de la BBC en julio Después de una investigación sobre acusaciones de conducta inapropiada, está tomando medidas legales contra la emisora.

Wallace presentó el reclamo, que está relacionado con la protección de datos, el viernes. Está demandando tanto a la BBC como a su brazo comercial, BBC Studios. Los detalles de su demanda aún no se han hecho público, pero se ha presentado bajo la Parte 7 de la pista legal de «Medios y comunicación» en el Tribunal Superior, que cubre la protección de datos, la difamación y el mal uso de las reclamaciones de información privada. Variedad Comprende que Wallace está buscando documentos relacionados con su disparo.

«No nos han notificado formalmente ningún procedimiento legal, por lo que en esta etapa no podemos hacer comentarios», dijo un portavoz de la BBC a Variedad.

Según el Sun, Wallace también se está preparando para presentar un reclamo por discapacidad contra la BBC en un Tribunal de Empleo después de que reveló que le han diagnosticado autismo, que dijo que la emisora ​​era consciente.

Wallace originalmente se alejó de organizar «MasterChef» en noviembre después de que 13 personas presentaron acusaciones del anfitrión que hacía comentarios sexualmente inapropiados hacia ellos entre 2005 y 2022. Luego, BBC News reveló la existencia de 50 acusadores adicionales, con un Wallace de comportamiento sexual inapropiado que incluye al toque y toque.

Una investigación independiente sobre su conducta en julio confirmó 45 de las acusaciones contra Wallace y resultó en que lo dispararon de «MasterChef». Las acusaciones justificadas implicaban principalmente lenguaje y humor sexuales inapropiados, con un número menor relacionado con otro lenguaje inapropiado y estar en un estado de desnudez. También se justificó una acusación de contacto físico no deseado.

Inicialmente, Wallace negó las afirmaciones, pero reconoció después de que el informe salió de que lo encontró «principalmente culpable de lenguaje inapropiado» entre 2005 y 2018.

«Reconozco que parte de mi humor y lenguaje, a veces, eran inapropiados. Por eso, me disculpo sin reserva», escribió Wallace en un comunicado en Instagram. Luego declaró: «No iré en silencio. No seré cancelado por conveniencia».

También en julio, el coanfitrión de Wallace «MasterChef», John Torode, fue Disparado del espectáculo Sobre acusaciones de lenguaje racista. Sin embargo, la BBC aún decidió emitir una temporada del espectáculo en agosto, con la aparición de Wallace y Torode en él muy editada.