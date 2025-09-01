El analista tiene una predicción audaz para el receptor de Rams antes de la temporada

La temporada 2025-26 comienza el 4 de septiembre con un enfrentamiento de rivalidad de la NFC East entre el Filadelfia Eagles y Dallas Cowboys.

Con la temporada a punto de comenzar, ESPN ha lanzado su ranking antes de la temporada, junto con algunas predicciones audaces de sus escritores de la NFL. Seth Walder predicta que el receptor abierto de tercer año Puka Nacua Liderará la liga en yardas receptor.

«Nacua liderará la NFL en yardas receptor. Es difícil enfatizar cuán eficiente fue Nacua la temporada pasada: sus 3.7 yardas por ruta del año pasado son los segundos más receptor en la última década (detrás Tyreek Hill en 2023) – incluso por delante Cooper Kupp’s Temporada 2021 monstruosa (3.2). La pregunta más importante en este caso podría ser simplemente si [Matthew] Stafford puede mantenerse saludable el tiempo suficiente para llevar a su receptor allí ”, escribió Walder.

Puka tuvo 1,486 yardas en su temporada de novato, el Cuarto más en la liga. El receptor abierto experimentó una ligera regresión debido a una lesión, jugando en 11 juegos en su segunda temporada en la liga y registrando 990 yardas.

Ahora, al ser el receptor principal en Los Ángeles y tener la mayor química con Stafford, Puka está preparado para una gran tercera temporada.

Matthew Stafford lidiando con lesiones

Puka Nacua ha demostrado que puede estar entre los mejores receptores abiertos de la liga, pero debido a las preocupaciones de lesiones en torno al mariscal de campo inicial Matthew Stafford, sus números pueden verse obstaculizados en la temporada 2025-26.

Stafford estaba fuera del campo de entrenamiento de los Rams debido a una lesión en la espalda, con el entrenador en jefe de los Rams, Sean McVay, diciéndole a los periodistas que el equipo estaba teniendo precaución con el mariscal de campo; Stafford pudo regresar para practicar y participar en una práctica acomodada completa.

Si Stafford se reajustara su espalda, Nacua habría Jimmy Garoppolo Como su próximo mariscal de campo.

McVay cree Que Jimmy G es un mariscal de campo de calibre inicial en la liga y que tener Garoppolo es una bendición. Jimmy G está entrando en su segunda temporada como respaldo de los Rams y tiene algún conocimiento del esquema que podría ayudarlo si necesita ingresar juegos en la temporada 2025-26.

Echa un vistazo a los objetivos

Los Rams firmaron tres veces al All-Pro, seis veces receptor abierto de Pro Bowl Davante Adams Después de liberar a Kupp durante la agencia libre, traer liderazgo y experiencia al delito.

Adams tiene menos familiaridad con el esquema ofensivo de los Rams y no hay química con Stafford en comparación con Puka.

Una vez que se coloca en el ritmo de las cosas, Adams podría alejar algunos objetivos del receptor de 24 años. Lo positivo es que Nacua está aprendiendo cosas nuevas de los Adams experimentados.

«Le pedí a Davante que lidere nuestro grupo de posición, que lidere nuestros ejercicios de grupo de posición … Entonces, pensé, ‘Oye, creo que hará que mi trabajo sea un poco más fácil si solo vas primero’. Hoy estaba justo en la parte de atrás y estoy parado así porque voy a ver la cinta nuevamente, pero estoy como, no hay nada mejor que verlo con mis propios ojos «, dijo Nacua, a través de el sitio web de Rams.

Nacua pudo producir con Kupp junto a él, por lo que es probable que todavía produzca con Adams en la ofensiva.