El analista que llama la tendencia del aumento de IHSG continúa, mira a 5 acciones seleccionadas previstas a CUAN

Viernes 15 de agosto de 2025 – 08:20 Wib
Yakarta, Viva – índice de precios Existencias Se proyecta que el combinado (CSPI) continúe tren positivo en la negociación el viernes 15 de agosto de 2025. En la sesión anterior, JCI fortalecido 0.49 por ciento y cerrado a 7,931.25.
Analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova dijo que el rápido aumento del índice había logrado penetrar por encima de la resistencia de 7,910. Esto muestra que la tendencia naik todavía continuando.
«Este movimiento trae al JCI acercándose al próximo objetivo en 8.025», dijo Ivan, citado de una declaración escrita, el viernes 15 de agosto de 2025.
Sin embargo, Ivan pidió a los inversores que tengan conocimiento del potencial de disminuciones a corto plazo. Según él, la corrección suprimirá las caídas de JCI al nivel de 7.750 si el índice ha caído bajo el área de 7.853.
Los puntos de soporte de JCI están en las posiciones de 7,739, 7,660, 7,559 y 7,432. Mientras que el punto resistente está en el área de 8.025, 8,102 y 8,182.
Ivan reveló una serie de acciones que calcularon potencial cómo Hoy. Las recomendaciones para acciones seleccionadas que son apropiadas para que los inversores las observen incluyen:
PT Alamri Recursos Indonesia TBK (Adro)
- Recomendaciones: Hold
- Precio objetivo: 1.920
Pt Indofood Sukses Makmur Tbk (Indf)
- Recomendaciones: Hold
- Precio objetivo: 8,500
PT INDAH KIAT PULP PAPEL TBK (TINTP)
- Recomendaciones: Hold
- Precio objetivo: 8,375
PT Kalbe Farma TBK (KLBF)
- Recomendaciones: Compre sobre debilidad
- Área de compra: 1.300-1,340
- Precio objetivo: 1.510
PT Merdeka Materiales de batería TBK (MBMA)
- Recomendaciones: compra especulativa
- Área de compra: 374-394
- Precio objetivo: 464
