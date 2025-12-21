El analista predice que IHSG caerá al nivel 8.400, consulte 5 recomendaciones para acciones potencialmente rentables

Jacarta – Índice compuesto de precios de acciones (IHSG) se proyecta que baje en la sesión de negociación al comienzo de la semana, el lunes 22 de diciembre de 2025. La última posición de la JCI fue en el nivel de 8.609 después de caer un 0,10 por ciento.

Ivan Rosanova, analista de Binaartha Sekuritas, dijo que la JCI tiene el potencial de probar el área de 8.510 a 8550 porque ha penetrado por debajo del soporte de Fibonacci de 8584. Ve una oportunidad para una fuerte caída si penetra por debajo del fractal diario 8.493.

«Extensión correcto «Hacia 8424 y podrían producirse fluctuaciones a corto plazo que vuelvan a probar la línea SMA-60», escribió Iván en su investigación diaria citada el lunes 22 de diciembre de 2025.

Los puntos de soporte de la JCI se encuentran en los niveles 8.493, 8.361 y 8.255. Mientras tanto, los puntos de resistencia se encuentran en las zonas 8.742, 8.877 y 8.941.

Además, Iván reveló una serie de posibles emisores de beneficios. Las siguientes son recomendaciones de acciones interesantes a las que los inversores deben prestar atención.

PT Astra Internacional Tbk (ASII)

Recomendación: comprar en caso de debilidad

Área de compra: 5,950-6,150

Precio objetivo: 7.000

PT Bank Asia Central Tbk (BBCA)

Recomendación: Espera

Precio objetivo: 8.450

PT Ir a Gojek Tokopedia Tbk (GOTO)

Recomendación: comprar en caso de debilidad

Área de compra: 56-61

Precio objetivo: 70

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP)

Recomendación: tomar ganancias

Precio objetivo: 8.500

PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR)

Recomendación: compra comercial

Área de compra: 2,650-2,750

Precio objetivo: 2.930