El analista golpea a Browns $ 4.75 millones de movimiento fuera de temporada

El Cleveland Browns Tuve una temporada baja relativamente tranquila, pero hizo una firma que un analista cree que ya se arrepienten.

Los Browns firmaron al ala defensiva Joe Tryon-Shoyinka en el primer día de la agencia libre para un contrato de un año y $ 4.75 millones con $ 4.19 millones garantizados. No fue un movimiento de alto precio, pero Cleveland actuó rápidamente para firmarlo.

Sin embargo, en el campamento de entrenamiento, Tryon-Shoyinka luchó, y en dos juegos, ha aún para grabar un tackle. El analista de Browns, Tony Camino de Dawgpounddaily, cree que Cleveland ya se arrepiente de la mudanza.

«Con Tampa Bay, Tryon-Shoyinka fue una pieza de rotación sólida en su segunda y tercera temporada. Pero realmente luchó en su último año bajo contrato», Camino escribió. «Puso una tasa de victorias de pase de pase de solo 8.9 por ciento, que se clasificó en el tercer tercer corredor de pases con al menos 125 instantáneas de pase de pase … Tryon-shoyinka se firmó a un precio de un borde rotacional. Pero fue uno de los puntos de la lista finales y es más bajo en el orden de choque que Cameron Thomas.

«El ex ala defensiva de los Browns, Za’darius Smith, fue liberado por los Leones esta temporada baja y firmó con los Eagles en un acuerdo por valor de menos de lo que obtuvo Tryon-Shoyinka», agregó Camino. «Basado en cómo el campamento y el comienzo de la temporada han ido para Tryon-shoyinka, parece que los Browns habrían estado mejor con un veterano como Smith u otra persona. Sin embargo, es razonable en función de dónde está el equipo para tirar los dados en un proyecto de reclamación de primera ronda sobre alguien que tiene poco en futuro con el equipo».

Camino ya está llamando a la firma de arrepentimiento después de dos juegos.

Se suponía que Tryon-shoyinka ayudaría a la carrera de pases de Browns

Cleveland hizo el movimiento para firmar Tryon-Shoyinka para ayudar a agregar a la carrera de pase.

Tryon-shoyinka iba a formar parte de la rotación de la línea defensiva y darle al equipo más opciones a buscar al mariscal de campo.

«Algunos de los veteranos, ya sean Maliek Collins y Joe, tratando de ayudar a continuar aumentando nuestra carrera de pases, especialmente en el interior», el gerente general de los Browns, Andrew Berry, dicho. «Ya sea traer de vuelta a Devin Bush, que jugó muy bien para nosotros tanto en Mike como en Will. Ya sea oportunista con Teven Jenkins o firmando a Cornelius Lucas para que sea un tackle columpio. Esas son reales y son piezas importantes».

Sin embargo, en dos juegos, no ha podido conseguir después del mariscal de campo y parece una mala firma.

Tryon-shoyinka ‘bendito’ para firmar con Cleveland

El Tampa Bay Buccaneers Seleccionado Tryon-Shoyinka 32nd en general en el Draft de la NFL 2021. Pero el equipo rechazó su opción de quinto año, convirtiéndolo en agente libre después de cuatro temporadas.

Tryon-shoyinka firmó rápidamente con los Browns, y dijo que sentía que era un lugar para que prosperara.

«Tuve una gran experiencia en Tampa», dijo Tryon-Shoyinka. «No lo cambiaría por nada. Las cosas suceden por una razón, y terminé en un gran (lugar) como Cleveland. Y estoy seguro de que con este esquema y todo lo que hemos establecido, y se supone que debo estar aquí. Sé que este es el lugar donde quiero estar. Entonces, definitivamente estoy bendecido».

La esperanza para los Browns es que la primera selección de primera ronda comienza a tener más éxito a partir de la semana 3.