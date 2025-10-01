El analista de proyección JCI está incluido en la fase de consolidación a pesar de una señal alcista, monitorear 5 acciones potenciales

Miércoles 1 de octubre de 2025 – 08:03 Wib
Yakarta, Viva – índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) tiende a experimentar consolidación En la negociación el miércoles 1 de octubre de 2025. JCI cerró el comercio en septiembre de 2025 con un aumento del 0.77 por ciento a 8,061.06.
Leer también:
El jefe y entre Freeport Indonesia acordaron amar el 12 por ciento de las acciones a Indonesia
La analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova reveló, aunque el JCI se moverá rotundamente, pero el indicador MACD muestra la existencia de impulso alcista. Ivan predice que el índice ST doméstico puede penetrar en áreas por encima de 8,200 si pueden sobrevivir por encima de 8,034.
«JCI tiende a experimentar la consolidación con el potencial de continuar Wave III al área 8200-8246, dijo Ivan en su declaración citada el miércoles 1 de octubre de 2025.
Mientras tanto, la corrección por debajo del nivel 8,005 puede ser una señal para la formación de la onda IV. Con el objetivo de corrección más cercano a 7,959.
Ivan estableció el punto de apoyo JCI en un área de 8,005, 7,940 y 7,821. Mientras que los puntos de resistencia están en 8,109, 8,200 y 8,246 niveles.
Además, Ivan predice una serie de acciones potenciales cómo Lo cual es digno de los inversores para mirarlos:
PT Alamri Recursos Indonesia TBK (Adro)
- Recomendaciones: Compre sobre debilidad
- Área de compra: 1,640-1,680
- Precio objetivo: 1.865
PT Sumber Alfaria Trijaya TBK (AMRT)
- Recomendaciones: compra especulativa
- Área de compra: 1.680-1,740
- Precio objetivo: 2,030
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK (BBRI)
- Recomendaciones: Compre sobre debilidad
- Área de compra: 3,750-3,850
- Precio objetivo: 4,070
Pt geto gojek tokopedia tbk (goto)
- Recomendaciones: compra especulativa
- Área de compra: 51-52
- Precio objetivo: 65
PT Merdeka Materiales de batería TBK (MBMA)
- Recomendaciones: Compra de negociación
- Área de compra: 590-620
- Precio objetivo: 720
Página siguiente
PT Alamri Recursos Indonesia TBK (Adro)