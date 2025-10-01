El analista de proyección JCI está incluido en la fase de consolidación a pesar de una señal alcista, monitorear 5 acciones potenciales


Miércoles 1 de octubre de 2025 – 08:03 Wib

Yakarta, Viva – índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) tiende a experimentar consolidación En la negociación el miércoles 1 de octubre de 2025. JCI cerró el comercio en septiembre de 2025 con un aumento del 0.77 por ciento a 8,061.06.

El jefe y entre Freeport Indonesia acordaron amar el 12 por ciento de las acciones a Indonesia

La analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova reveló, aunque el JCI se moverá rotundamente, pero el indicador MACD muestra la existencia de impulso alcista. Ivan predice que el índice ST doméstico puede penetrar en áreas por encima de 8,200 si pueden sobrevivir por encima de 8,034.

«JCI tiende a experimentar la consolidación con el potencial de continuar Wave III al área 8200-8246, dijo Ivan en su declaración citada el miércoles 1 de octubre de 2025.

El JCI estaba cerrado para declinar hoy, Alfamart comparte a Unilever Kinclong

Mientras tanto, la corrección por debajo del nivel 8,005 puede ser una señal para la formación de la onda IV. Con el objetivo de corrección más cercano a 7,959.

Ihsg Session Me caigo, miro a 3 stocks elegantes para ser los mejores ganadores

Ivan estableció el punto de apoyo JCI en un área de 8,005, 7,940 y 7,821. Mientras que los puntos de resistencia están en 8,109, 8,200 y 8,246 niveles.

Además, Ivan predice una serie de acciones potenciales cómo Lo cual es digno de los inversores para mirarlos:

PT Alamri Recursos Indonesia TBK (Adro)

  • Recomendaciones: Compre sobre debilidad
  • Área de compra: 1,640-1,680
  • Precio objetivo: 1.865

PT Sumber Alfaria Trijaya TBK (AMRT)

  • Recomendaciones: compra especulativa
  • Área de compra: 1.680-1,740
  • Precio objetivo: 2,030

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK (BBRI)

  • Recomendaciones: Compre sobre debilidad
  • Área de compra: 3,750-3,850
  • Precio objetivo: 4,070

Pt geto gojek tokopedia tbk (goto)

  • Recomendaciones: compra especulativa
  • Área de compra: 51-52
  • Precio objetivo: 65

PT Merdeka Materiales de batería TBK (MBMA)

  • Recomendaciones: Compra de negociación
  • Área de compra: 590-620
  • Precio objetivo: 720

