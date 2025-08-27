El analista de proyección de JCI todavía está en la fase alcista, verifique 5 recomendaciones de acciones potenciales CUAN

Yakarta, Viva – Índice de precios de acciones compuestas (Ihsg) Proyected todavía está en una tendencia alcista En una sesión de negociación el miércoles 27 de agosto de 2025. En la sesión anterior, el JCI fue corregido 0.27 por ciento a 7,905.75.

Analista Proyectos de Binaartha Sekuritaa Ivan Rosanova, el índice volverá a probar el área de 8.025 como el siguiente punto de resistencia. Esta estructura puede sobrevivir si el JCI no cae por debajo del nivel de 7.858.

Mientras tanto, la disminución bajo el LEVWL 7.858 puede indicar la fase correctiva. Donde traer el JCI al área de Gap 7,800-7,835.

Ivan estableció el punto de apoyo de JCI en el área de 7,858, 7,739, 7,660 y 7,559. Mientras que los puntos de resistencia están en 7,981, 8,025, 8,102 y 8,182.



JCI Translucente 5.900 Foto : Entre fotos/akbar nugroho gumay

Además, Ivan reveló que varios emisores de acciones se estima que son potenciales cómo. Recomendaciones de stock La elección para los inversores monitorea en las sesiones comerciales de hoy es:

PT AKR CORPORDO TBK (AKRA)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 1.140-1,180

Precio objetivo: 1.340

PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK (ICBP)

Recomendaciones: Hold

Precio objetivo: 10,100

PT Telekomunikasi Indonesia TBK (TLKM)

Recomendaciones: Hold

Precio objetivo: 3,500

PT United Tractors TBK (fals)

Recomendaciones: Hold

Precio objetivo: 26,100

PT Unilever Indonesia TBK (UNVR)

Recomendaciones: Compra de negociación

Área de compra: 1.670-1,720

Precio objetivo: 1.860