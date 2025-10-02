El analista de proyección de JCI se recuperará, verificará 5 recomendaciones de acciones potenciales CUAN

Yakarta, Viva – Índice de precios de acciones compuestas (Ihsg) proyectado para aparecer en la negociación el jueves 2 de septiembre de 2025. En la sesión de negociación anterior, el JCI cayó 0.21 por ciento a 8,043.82.

Leer también: IHSG Session I Was Lethargic, las acciones del emisor de medios propiedad de emitk Melesa dua digit



Analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova dijo que JCI tiene el potencial de penetrar bajo el apoyo más cercano en el área de 8.034 hoy. Por el contrario, si es capaz de sobrevivir por encima del nivel 8.005, el JCI pisará el gas al punto de resistencia más cercano.

«Se espera que IHSG experimente pronto rebote Y probará la resistencia más cercana a 8.077 antes de dirigirse a 8,109 «, explicó Ivan en su declaración citada el jueves 2 de febrero de 2025.

Leer también: Abrió verde, JCI se recuperará junto con el fortalecimiento del intercambio asiático



Los puntos de soporte de JCI están en las áreas de 8,034, 8,005, 7,940 y 7,821. Mientras que los puntos de resistencia están en 8,109, 8,150, 8,200 y 8,246 niveles.



Ilustración de la inversión de la sharia. Foto : pexels.com/karolina kaboompics

Leer también: Las 4 categorías de productos de CUAN en compras de Vidio, la relevancia es la clave principal



Ivan CO -trabajó a varios emisores de acciones que tienen una oportunidad cómo. Siguiente Recomendaciones de stock Lo cual es digno de inversor para verlo.

Pt Indofood Sukses Makmur Tbk (Indf)

Recomendaciones: Compra de negociación

Área de compra: 7,000-7,100

Precio objetivo: 7,525

PT INDAH KIAT PULP PAPEL TBK (TINTP)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 6,600-6,900

Precio objetivo: 7,875

Pt indo tambangraya megah tbk (itmg)

Recomendaciones: Compra de negociación

Área de compra: 22,250-22,500

Precio objetivo: 23,500

PT MEDCO ENERGI TBK internacional (MEDC)

Recomendaciones: Compra de negociación

Área de compra: 1.340-1,360

Precio objetivo: 1,445

PT Semen Indonesia (Persero) TBK. (SMGR)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 2.600-2,700

Precio objetivo: 2,960