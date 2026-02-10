El analista de predicciones de JCI se fortalece limitado; consulte 5 recomendaciones de acciones con ganancias potenciales

Martes 10 de febrero de 2026 – 08:48 WIB ..
Jacarta – El Índice Compuesto de Precios de Acciones (IHSG) tiene la oportunidad de continuar aumentando aunque se limite a la sesión bursátil del martes 10 de febrero de 2026. Anteriormente, La JCI se fortalece 1,22 por ciento a 8.031,87.
Analista Binaartha Sekutus Ivan Rosanova estima que se espera que la JCI pruebe el soporte de Fibonacci de 7.785. Incluso podría llegar más lejos, hasta 7.617, si hoy todavía se mueve por debajo de la línea de resistencia y SMA-60 en el gráfico de 1 hora.
«Una ruptura por encima de 8.162 brindará oportunidades para aumentos limitados hacia la resistencia de 8.377», dijo Iván, citado en su investigación diaria el martes 10 de febrero de 2026 ..
Los puntos de apoyo de la JCI se encuentran en las zonas 7.617, 7.362, 7.265, 7.099 y 6.962. Mientras tanto, los puntos de resistencia se encuentran en los niveles 8.162, 8.377, 8.596 y 8.837.
Además, Ivan explicó una serie de posibles emisores. cómo a lo que es interesante que los inversores presten atención. Aquí hay cinco opciones de acciones recomendadas.
PT Aneka Tambang Tbk (ANTM)
- Recomendación: comprar en caso de debilidad
- Área de compra: 3,500-3,600
- Precio objetivo: 4.170
PT Barito Pacific Tbk (BRPT)
- Recomendación: Compra especulativa
- Área de compra: 1,660-1,760
- Precio objetivo: 2.390
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP)
- Recomendación: Espera
- Precio objetivo: 8.650
PT Indosat Tbk (ISAT)
- Recomendación: Espera
- Precio objetivo: 2.240
PT United Tractors Tbk (UNTR)
- Recomendación: Espera
- Precio objetivo: 28.425
