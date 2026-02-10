El analista de predicciones de JCI se fortalece limitado; consulte 5 recomendaciones de acciones con ganancias potenciales

Martes 10 de febrero de 2026 – 08:48 WIB . .

Jacarta – El Índice Compuesto de Precios de Acciones (IHSG) tiene la oportunidad de continuar aumentando aunque se limite a la sesión bursátil del martes 10 de febrero de 2026. Anteriormente, La JCI se fortalece 1,22 por ciento a 8.031,87.

Lea también: La JCI se ve ensombrecida por las oportunidades de corrección; eche un vistazo a cinco recomendaciones de los analistas para acciones potenciales



Analista Binaartha Sekutus Ivan Rosanova estima que se espera que la JCI pruebe el soporte de Fibonacci de 7.785. Incluso podría llegar más lejos, hasta 7.617, si hoy todavía se mueve por debajo de la línea de resistencia y SMA-60 en el gráfico de 1 hora.

«Una ruptura por encima de 8.162 brindará oportunidades para aumentos limitados hacia la resistencia de 8.377», dijo Iván, citado en su investigación diaria el martes 10 de febrero de 2026 ..

Lea también: ¡Los precios del oro podrían caer un 99,9 por ciento! Lihat juga .. Analista revela riesgos extremos que los inversores deben conocer



Los puntos de apoyo de la JCI se encuentran en las zonas 7.617, 7.362, 7.265, 7.099 y 6.962. Mientras tanto, los puntos de resistencia se encuentran en los niveles 8.162, 8.377, 8.596 y 8.837.



Ilustración del movimiento JCI.

Lea también: Analista de predicciones de la JCI listo para recuperarse, consulte estas 5 recomendaciones para acciones con potencial de ganancias



Además, Ivan explicó una serie de posibles emisores. cómo a lo que es interesante que los inversores presten atención. Aquí hay cinco opciones de acciones recomendadas.

PT Aneka Tambang Tbk (ANTM)

Recomendación: comprar en caso de debilidad

Área de compra: 3,500-3,600

Precio objetivo: 4.170

PT Barito Pacific Tbk (BRPT)

Recomendación: Compra especulativa

Área de compra: 1,660-1,760

Precio objetivo: 2.390

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP)

Recomendación: Espera

Precio objetivo: 8.650

PT Indosat Tbk (ISAT)

Recomendación: Espera

Precio objetivo: 2.240

PT United Tractors Tbk (UNTR)

Recomendación: Espera

Precio objetivo: 28.425