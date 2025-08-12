El analista de predicción de JCI disparó a 7,700, mira a 5 recomendaciones de existencias potenciales CUAN

Martes 12 de agosto de 2025 – 08:25 Wib
Yakarta, Viva – índice de precios Existencias Se proyecta que el combinado (CSPI) continuará la tendencia en la negociación el martes 12 de agosto de 2025. En la sesión anterior, JCI fortalecido 0.96 por ciento a 7,605.92.
Analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova dijo que el fortalecimiento del JCI se acercó a la resistencia más cercana al nivel de 7.667 el lunes 11 de agosto de 2025. Según él, si el índice pudiera superar el área, se dispararía al siguiente punto de resistencia.
«Los descansos por encima de ese nivel hoy pueden abrir el camino para la tendencia al alza a 7,720», explicó Ivan citado de su investigación el martes 12 de agosto de 2025.
Sin embargo, Ivan estima que la fase de consolidación aún está en curso. Especialmente si todavía tiene menos de 7.667.
Ivan estableció el punto de apoyo JCI en 7,432, 7,354 y 7,271 niveles. Mientras que la resistencia apunta en el área de 7,667, 7,720 y 7,805.
Además, Ivan eligió que varios emisores predijeron que son potenciales cómo. Las acciones seleccionadas de Ivan que son apropiadas para que los inversores las vean incluyen:
PT Merdeka Materiales de batería TBK (MBMA)
- Recomendaciones: compra especulativa
- Área de compra: 374-394
- Precio objetivo: 464
PT Perusahaan Gas Negara TBK (PGAS)
- Recomendaciones: Compra de negociación
- Área de compra: 1.600-1,650
- Precio objetivo: 1.725
PT Bukit Asam TBK (PTBA)
- Recomendaciones: Compre sobre debilidad
- Área de compra: 2,300-2,350
- Precio objetivo: 2,590
PT Semen Indonesia (Persero) TBK (SMGR)
- Recomendaciones: compra especulativa
- Área de compra: 2,460-2,570
- Precio objetivo: 2,720
PT Unilever Indonesia TBK (UNVR)
- Recomendaciones: tomar Ganancia
- Precio objetivo: 1,855
