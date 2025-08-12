El analista de predicción de JCI disparó a 7,700, mira a 5 recomendaciones de existencias potenciales CUAN

Yakarta, Viva – índice de precios Existencias Se proyecta que el combinado (CSPI) continuará la tendencia en la negociación el martes 12 de agosto de 2025. En la sesión anterior, JCI fortalecido 0.96 por ciento a 7,605.92.

Analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova dijo que el fortalecimiento del JCI se acercó a la resistencia más cercana al nivel de 7.667 el lunes 11 de agosto de 2025. Según él, si el índice pudiera superar el área, se dispararía al siguiente punto de resistencia.

«Los descansos por encima de ese nivel hoy pueden abrir el camino para la tendencia al alza a 7,720», explicó Ivan citado de su investigación el martes 12 de agosto de 2025.

Sin embargo, Ivan estima que la fase de consolidación aún está en curso. Especialmente si todavía tiene menos de 7.667.



Movimiento JCI en la Bolsa de Indonesia. Foto : Entre fotos/M Agug Rajasa

Ivan estableció el punto de apoyo JCI en 7,432, 7,354 y 7,271 niveles. Mientras que la resistencia apunta en el área de 7,667, 7,720 y 7,805.

Además, Ivan eligió que varios emisores predijeron que son potenciales cómo. Las acciones seleccionadas de Ivan que son apropiadas para que los inversores las vean incluyen:

PT Merdeka Materiales de batería TBK (MBMA)

Recomendaciones: compra especulativa

Área de compra: 374-394

Precio objetivo: 464

PT Perusahaan Gas Negara TBK (PGAS)



Pt Perusahaan Gas negara (Persero) TBK abreviado como PGN

Recomendaciones: Compra de negociación

Área de compra: 1.600-1,650

Precio objetivo: 1.725

PT Bukit Asam TBK (PTBA)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 2,300-2,350

Precio objetivo: 2,590

PT Semen Indonesia (Persero) TBK (SMGR)

Recomendaciones: compra especulativa

Área de compra: 2,460-2,570

Precio objetivo: 2,720

PT Unilever Indonesia TBK (UNVR)

Recomendaciones: tomar Ganancia

Precio objetivo: 1,855