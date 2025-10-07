El analista de predicción de IHSG voló al nivel 8,200, mira a 5 recomendaciones de existencias potenciales CUAN

Yakarta, Viva – índice de precios Existencias Se proyecta que el combinado (CSPI) se elevará al punto de resistencia más cercano en la negociación del martes 7 de octubre de 2025. En la sesión anterior, JCI fortalecido 0.27 por ciento al nivel de 8,139.89.

El analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova dijo que todavía se mantuvo un impulso positivo mientras el JCI estuviera por encima de 8.076. El índice doméstico también logró penetrar el punto de resistencia en 8,157 que abrió una carretera móvil más alta.

«(CSPI) continúa la tendencia de aumento anterior a 8,200-8,256 en función del análisis de la proyección de Fibonacci», dijo Ivan en su declaración citada por Pasa el martes 7 de octubre de 2025.

Ivan estableció el punto de apoyo JCI en el área de 8,076, 8,034, 8,005 y 7,940. Mientras que los puntos de resistencia están en 8.200, 8,246 y 8.300 niveles

La ilustración está invirtiendo Foto : Pexels.com/anna Nekrashevich

Además, Ivan aconsejó el inversor examinar una serie de posibles acciones emisores cómo Sigue esto.

PT Innosat TBK (Isat)

Recomendaciones: Hold

Precio objetivo: 1.725

PT JAPFA COMFEED Indonesia TBK (JPFA)

Recomendaciones: Tome ganancias

Precio objetivo: 2,170

PT Kalbe Farma TBK (KLBF)

Recomendaciones: compra especulativa

Área de compra: 930-980

Precio objetivo: 1.140

PT Merdeka Materiales de batería TBK (MBMA)

Recomendaciones: Compra de negociación

Área de compra: 590-605

Precio objetivo: 725

PT Merdeka Gold Gold TBK (MDKA)

Recomendaciones: compra especulativa

Área de compra: 1.890-1,990

Precio objetivo: 2,340