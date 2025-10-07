El analista de predicción de IHSG voló al nivel 8,200, mira a 5 recomendaciones de existencias potenciales CUAN

Martes 7 de octubre de 2025 – 08:26 Wib
Yakarta, Viva – índice de precios Existencias Se proyecta que el combinado (CSPI) se elevará al punto de resistencia más cercano en la negociación del martes 7 de octubre de 2025. En la sesión anterior, JCI fortalecido 0.27 por ciento al nivel de 8,139.89.
Leer también:
Sesión IHSG Caí ligeramente, verifique 3 acciones en la parte superior de los rangos de LQ45 de Gainer superior
El analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova dijo que todavía se mantuvo un impulso positivo mientras el JCI estuviera por encima de 8.076. El índice doméstico también logró penetrar el punto de resistencia en 8,157 que abrió una carretera móvil más alta.
«(CSPI) continúa la tendencia de aumento anterior a 8,200-8,256 en función del análisis de la proyección de Fibonacci», dijo Ivan en su declaración citada por Pasa el martes 7 de octubre de 2025.
Leer también:
Abrió verde, JCI continuará fortaleciéndose a medida que el gobierno de los Estados Unidos cierre
Ivan estableció el punto de apoyo JCI en el área de 8,076, 8,034, 8,005 y 7,940. Mientras que los puntos de resistencia están en 8.200, 8,246 y 8.300 niveles
Leer también:
JCI está alegre antes del fin de semana con el fortalecimiento de la rupia, las acciones del operador de la carretera voladora
Además, Ivan aconsejó el inversor examinar una serie de posibles acciones emisores cómo Sigue esto.
PT Innosat TBK (Isat)
- Recomendaciones: Hold
- Precio objetivo: 1.725
PT JAPFA COMFEED Indonesia TBK (JPFA)
- Recomendaciones: Tome ganancias
- Precio objetivo: 2,170
https://www.youtube.com/watch?v=oy3hcikii2m
PT Kalbe Farma TBK (KLBF)
- Recomendaciones: compra especulativa
- Área de compra: 930-980
- Precio objetivo: 1.140
PT Merdeka Materiales de batería TBK (MBMA)
- Recomendaciones: Compra de negociación
- Área de compra: 590-605
- Precio objetivo: 725
PT Merdeka Gold Gold TBK (MDKA)
- Recomendaciones: compra especulativa
- Área de compra: 1.890-1,990
- Precio objetivo: 2,340
Bitcoin imprima el récord más alto nuevo, apagado US se convierte en fuertes conductores
Bitcoin obtuvo el nuevo récord más alto al nivel de US $ 125,689 mil o Rp2.08 mil millones. Varios sentimientos empujaron Bitcoin Rally durante 8 días consecutivos, incluido el cierre de los Estados Unidos.
Viva.co.id
6 de octubre de 2025