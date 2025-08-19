El analista de predicción de IHSG se recuperó después de las largas vacaciones de la República de Indonesia, verifique 5 acciones potenciales Cuan

Martes 19 de agosto de 2025 – 08:31 Wib
Yakarta, Viva – Índice de precios de acciones compuestas (Ihsg) Proyectado para aparecer (rebote) A la zona verde en el comercio festivo posterior a la larga, martes 19 de agosto de 2025. Al final del fin de semana, el JCI registró un 0,41 por ciento a 7,898.37.
Analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova dijo que el JCI experimentó una corrección menor el viernes 15 de agosto de 2025. Entonces, preguntó inversor Para ser consciente de la corrección potencial al área de 7,800-7,835 si el CSPI comienza por debajo del nivel de 7,853.
Sin embargo, también estimó que las posibilidades de índice volvieron a la tendencia de aumento. Este escenario positivo se realizará si el CSPI puede sobrevivir por encima de 7.853 como el área de soporte más cercana.
Los puntos de soporte de JCI están en 7,853, 7,739, 7,660 y 7,559 niveles. Mientras que los puntos de resistencia están en 8.025, 8,102 y 8,182.
Ivan también reveló una serie de acciones que se estima que tenían el potencial de elegante. Recomendaciones de acciones que son apropiadas para que los inversores observen en las sesiones comerciales de hoy, que incluyen:
PT AKR CORPORDO TBK (AKRA)
- Recomendaciones: Hold
- Precio objetivo: 1.395
PT Vale Indonesia TBK (INCO)
- Recomendación: Comercio Comprar
- Área de compra: 3,500-3,600
- Precio objetivo: 3,900
PT Perusahaan Gas Negara TBK (PGAS)
- Recomendaciones: Compra de negociación
- Área de compra: 1.600-1,640
- Precio objetivo: 1.725
PT Semen Indonesia (Persero) TBK (SMGR)
- Recomendaciones: Compra de negociación
- Área de compra: 2,470-2,570
- Precio objetivo: 2,700
PT Unilever Indonesia TBK (UNVR)
- Recomendaciones: Compra de negociación
- Área de compra: 1.670-1,720
- Precio objetivo: 1.700
