El analista de predicción de IHSG se recuperó después de las largas vacaciones de la República de Indonesia, verifique 5 acciones potenciales Cuan

Yakarta, Viva – Índice de precios de acciones compuestas (Ihsg) Proyectado para aparecer (rebote) A la zona verde en el comercio festivo posterior a la larga, martes 19 de agosto de 2025. Al final del fin de semana, el JCI registró un 0,41 por ciento a 7,898.37.

Analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova dijo que el JCI experimentó una corrección menor el viernes 15 de agosto de 2025. Entonces, preguntó inversor Para ser consciente de la corrección potencial al área de 7,800-7,835 si el CSPI comienza por debajo del nivel de 7,853.

Sin embargo, también estimó que las posibilidades de índice volvieron a la tendencia de aumento. Este escenario positivo se realizará si el CSPI puede sobrevivir por encima de 7.853 como el área de soporte más cercana.

Los puntos de soporte de JCI están en 7,853, 7,739, 7,660 y 7,559 niveles. Mientras que los puntos de resistencia están en 8.025, 8,102 y 8,182.

Ihsg Foto : Entre fotos/Sigid Kurniawan

Ivan también reveló una serie de acciones que se estima que tenían el potencial de elegante. Recomendaciones de acciones que son apropiadas para que los inversores observen en las sesiones comerciales de hoy, que incluyen:

PT AKR CORPORDO TBK (AKRA)

Recomendaciones: Hold

Precio objetivo: 1.395

PT Vale Indonesia TBK (INCO)

Recomendación: Comercio Comprar

Área de compra: 3,500-3,600

Precio objetivo: 3,900

PT Perusahaan Gas Negara TBK (PGAS)

Recomendaciones: Compra de negociación

Área de compra: 1.600-1,640

Precio objetivo: 1.725

PT Semen Indonesia (Persero) TBK (SMGR)

Recomendaciones: Compra de negociación

Área de compra: 2,470-2,570

Precio objetivo: 2,700

PT Unilever Indonesia TBK (UNVR)

Recomendaciones: Compra de negociación

Área de compra: 1.670-1,720

Precio objetivo: 1.700