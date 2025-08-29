El analista de predicción de IHSG continuará fortaleciéndose, mira a 5 recomendaciones de existencias potenciales CUAN

Yakarta, Viva – Se estima que el índice de precio de acciones compuesto (CSPI) tiene la oportunidad de continuar tren en negociación el viernes 29 de agosto de 2025. En la sesión de negociación anterior, JCI fortalecido 0.20 por ciento a 7,952.08.

Analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova dijo que el IHSG no pudo penetrar en el Fibonacci 8,025 resistente el jueves 28 de agosto de 2025. Por lo tanto, se estimó que la tendencia lateral en el JCI aún continuaría entre 7,858 apoyo y 8,025 resistencia.

«La existencia de penetraciones superiores a 8.025 será una indicación de la continuación de la tendencia creciente con el potencial de 8102 a 8182», continuó Ivan, citado de su investigación el viernes 29 de agosto de 2025.

Ivan estableció el punto de apoyo JCI en 7,858, 7,739, 7,660 y 7,559. Mientras que la resistencia apunta en el área de 8.025, 8,102 y 8,182.



Un jugador de mercado está monitoreando el movimiento JCI. Foto : Viva.co.id/muhamad Solihin

Además, Ivan reveló una serie de emisores de acciones predichos cómo. Renunciar a la lista Recomendaciones de stock Los inversores deben analizar la negociación actual, incluyendo:

PT Alamri Recursos Indonesia TBK (Adro)

Recomendaciones: Compra de negociación

Área de compra: 1.670-1,710

Precio objetivo: 1.895

PT Sumber Alfaria Trijaya TBK (AMRT)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 2,040-2.140

Precio objetivo: 2,420

PT INDAH KIAT PULP PAPEL TBK (TINTP)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 7,250-7,500

Precio objetivo: 8,400

PT Kalbe Farma TBK (KLBF)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 1.190-1,230

Precio objetivo: 1.365

PT Merdeka Materiales de batería TBK (MBMA)

Recomendaciones: compra especulativa

Área de compra: 384-400

Precio objetivo: 464