El analista de la predicción de JCI es lento al comienzo de la sesión, Peak 5 Recomendaciones para las existencias potenciales CUAN

Yakarta, Viva – Índice de precios de acciones compuestas (Ihsg) Se predice que se corregirá al comienzo de la negociación este viernes por la mañana, 12 de septiembre de 2025. En la sesión anterior, el JCI fortaleció un 0,64 por ciento a 7,746.90.

Leer también: IHSG cerró de manera intensiva, las acciones de los ganadores bancarios dominaron el banco



El analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova reveló que el índice no había pasado la línea SMA-20 y también el Fibonacci 7,841 resistente el 11 de septiembre de ayer.

Según él, JCI experimentará disminuir Al comienzo de la sesión de falla. «Se estima que existe un potencial para el inicio de la corrección de la onda C que primero probó el nivel de 7,600», explicó Ivan, como se cita de su investigación.

Leer también: Se prevé que JCI caiga después del rápido rebote, considere 5 recomendaciones de existencias potenciales CUAN



Aun así, Ivan predice que JCI obtendrá un impulso positivo. La dirección de inversión potencial (rebote) se puede realizar si el cierre diario está por encima de la línea SMA-20.

Leer también: IHSG Session I Rebounds Rápidamente, mira a 3 acciones brillantes en las filas de los principales ganadores





Ilustración de inversión Foto : pexels.com/karolina kaboompics

Ivan estableció el punto de apoyo de JCI en el área de 7,534, 7,460, 7,383 y 7,233. Mientras tanto, los puntos de resistencia están en 7,841, 7,923, 8,025 y 8,102 niveles.

Además, Ivan ha elegido una serie de acciones atractivas para que los inversores observen. Recomendaciones de stock potencial cómo El pilar incluye:

PT Sumber Alfaria Trijaya TBK (AMRT)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 1.880-1,950

Precio objetivo: 2,270

PT ANEKA TAMBANG TBK (ANTM)

Recomendaciones: Hold

Precio objetivo: 3,750

PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK (BBNI)

Recomendaciones: tomar Ganancia

Precio objetivo: 4,440

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK (BBRI)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 3,550-3,650

Precio objetivo: 4,150

PT Barito Pacific TBK (BRPT)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 1.930-2,040

Precio objetivo: 2,380