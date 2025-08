El analista de la NFL vincula las facturas y el rival de la AFC en el posible escenario comercial para Micah Parsons

El viernes fue un día loco alrededor de la NFL con Dallas Cowboys Star Pass Rusher Micah Parsons solicitando un intercambio. Dallas y Parsons han estado tratando de encontrar un nuevo acuerdo desde hace algún tiempo, y el corredor de pases de 26 años tenía suficiente.

Parsons está entrando en el último año de su contrato y no tiene influencia en ningún comercio. Los Cowboys podrían mantener a Parsons alrededor durante los próximos años al etiquetarlo por franquicia. Va a ser difícil para el cuatro veces Pro Bowler ser conmovido, pero si lo hace, el Bills de búfalo podría ser un ajuste.

Buffalo necesita buscar otro corredor de pases

La ventana del Super Bowl de los Bills es ahora, y agregar un corredor de pases como Parsons podría ponerlos por encima. Una cosa que ha dañado a Buffalo en los playoffs es llegar después del mariscal de campo contrario.

Durante el juego de postemporada del año pasado contra el Jefes de Kansas CityEl mariscal de campo Patrick Mahomes pudo sentarse en el bolsillo, recogiendo primeros intentos críticos.

Si los Bills tuvieran más un pase de pase, podrían haber obtenido su primera victoria sobre Kansas City en los playoffs en los últimos cinco años. Buffalo sabía que necesitaba actualizar la línea defensiva y agregó el corredor de pases del agente libre Joey Bosa.

Bosa es una buena camioneta, pero hay preocupaciones sobre su salud. El corredor de pases de 30 años solo ha aparecido en 28 juegos en las últimas tres temporadas. Si Bosa se lesiona en cualquier momento esta temporada, podría causar una disminución en la fiebre del pase de los Bills.

Bills y Ravens podrían estar en la mezcla para Parsons

Buffalo debería estar persiguiendo activamente a Parsons. Mike Florio de Pro Football Talk piensa que los Bills podrían estar en la mezcla para la estrella de los Cowboys.

«Los mejores candidatos serían un equipo contador que espera entrar.

Florio afirma algo interesante que los Bills y los Ravens me vienen a la mente para Parsons. En primer lugar, no hay forma de que Buffalo pueda permitirse perder cualquier intercambio por Baltimore. Los Bills están teniendo dificultades para vencer a los Chiefs y no pueden dejar que los Ravens los superen.

Si Parsons está realmente disponible, los Bills deben dar lo que los Cowboys pregunten, además del intercambio de mariscal de campo Josh Allen. El único problema es que, dado que Buffalo podría ser un equipo ganador del Super Bowl, su selección de primera ronda será baja.

Como la temporada aún no ha comenzado, muchos equipos piensan que podrían estar a Parsons lejos de llegar al Super Bowl. Los equipos que tienen el potencial de tener una selección de draft más alta que Buffalo podrían estar en el sorteo de Parsons.

Es probable que Dallas preferiría intercambiar a Parsons a un equipo como los Denver Broncos, que cree que podría ganar un Super Bowl pero juega en la dura AFC West.

Será interesante monitorear cómo los Cowboys manejan a Parsons. Con menos de seis semanas de la temporada regular, Dallas es mejor que encuentre una respuesta al nuevo contrato o solicitud comercial de Parsons.