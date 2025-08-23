El analista de ESPN desglosa el comercio de 49ers para Brian Robinson Jr.

El San Francisco 49ers decidió reforzar su profundidad al correr el 22 de agosto con el intercambio de Comandantes de Washington‘Brian Robinson Jr. con Robinson en dirección al Área de la Bahía, el 49ers enviaron una selección de draft de sexta ronda 2026 a los comandantes.

San Francisco ahora tiene un corredor de calidad detrás de Christian McCaffrey y Bill Barnwell de ESPN ve la llegada de Robinson a los 49ers como un buen ajuste.

«Me gusta,» Barnwell dijo en «NFL Live». «Es una verdadera tranquilidad para los Niners con su backfield. Ahora tienes una parte posterior, puedes entrar por 10, 15 un juego temprano allí con Christian McCaffrey. Y si McCaffrey cae, hemos visto a Brian Robinson asumir la mayoría de una carga de trabajo inicial».

¿Es Brian Robinson Jr. Trade No-P-Situition para 49ers?

Robinson llegará a San Francisco muy motivado ya que es un año de contrato para él, y buscará un contrato lucrativo esta temporada baja, ya sea de los 49ers u otro equipo. Además, Barnwell cree que este es un escenario de ganar-ganar para San Francisco.

«Robinson puede volver a un acuerdo de un año», agregó Barnwell. «Entonces, obviamente, no es una gran inversión aquí desde la perspectiva de San Francisco. Me gusta el trato. Me gusta el ajuste. Y creo que será una situación en la que podrían obtener una selección de compensación el próximo año en la agencia libre cuando se vaya. Esto podría ser un alquiler gratuito si las cosas salen bien para los Niners».

En tres temporadas con los comandantes, Robinson ha registrado más de 700 yardas por tierra para Washington. Además, la temporada pasada, el producto de Alabama registró un máximo de la temporada de ocho touchdowns.

Si los 49ers obtienen esta producción constante del jugador de 26 años, vale la pena invertir una selección de sexta ronda para garantizar que tengan una red de seguridad si McCaffrey enfrenta una lesión en cualquier momento en esta próxima temporada.

San Francisco son teniendo cuidado con Christian McCaffrey

Una razón por la cual los 49ers probablemente aprovecharon la oportunidad de agregar un jugador del calibre de Robinson es compartir el peaje físico que los corredores perduran, aliviando la carga en McCaffrey. Reducir su carga de trabajo mejora las posibilidades de los veteranos de mantenerse saludable.

El equipo ya ha estado administrando cuidadosamente a McCaffrey con una carga de trabajo más ligera durante el campamento de entrenamiento y la pretemporada. El 27 de julio, Nick Waggoner de ESPN transmitió los comentarios de Kyle Shanahan Con respecto a su postura para garantizar que el ex destacado de Carolina Panthers pueda mantenerse saludable durante la primera parte de la temporada.

«Esto ha sido parte del plan», dijo Shanahan. «Christian se frustra con eso. Quiere estar ahí afuera; quiere hacer todo. Pero Christian también es muy inteligente y sabe cuál es el trato y sabe que necesitamos protegerlo de sí mismo. Entonces, está a bordo con todo. Pero sé que se siente bien y cuando se siente bien, no le gustan los días libres, pero entiende por qué tiene por qué tiene los días. [to do it]. «

Con más profundidad detrás de él, San Francisco puede adoptar este mismo enfoque en la temporada 2025 porque si los 49ers quieren llegar a la postemporada, necesitan un McCaffrey saludable.