El analista de CBS Sports hace alarma en Matthew Stafford de Rams

El Rams de Los Ángeles Parecerá tener el veterano mariscal de campo Matthew Stafford listo para la Semana 1. Sin embargo, el Mike Renner de CBS Sports está sonando la alarma con respecto a la espalda de la persona que llama.

Si los Rams quieren volver a los playoffs y ser un contendiente en la NFC, necesitarán un Stafford saludable para hacerlo. No obstante, Renner es escéptico de que el jugador de 37 años pueda mantenerse saludable esta temporada.

«Si un chico ni siquiera puede practicar, si es tan malo, mi espalda, que ni siquiera puedes practicar, ni siquiera puedes simplemente tirar el aire, ¿cómo será cuando un 350 libras aterriza encima de tu Semana 1?» Renner dijo en CBS Sports HQ. «Estoy preocupado de que lo haga a través de una temporada completa saludable».

¿Son los contendientes Rams si Matthew Stafford pierde el tiempo?

Stafford completó el 65.8 por ciento de sus pases la temporada pasada, registrando 3.762 yardas aéreas, 20 touchdowns y ocho intercepciones para los Rams. Además, Stafford tenía a los Rams a punto de vencer al Filadelfia Eagles en la ronda divisional de los playoffs de la NFC.

Los Ángeles tiene una póliza de seguro detrás de Stafford en el veterano Jimmy Garoppolo si Stafford continúa teniendo problemas de lesiones en cualquier momento de esta temporada. De todos modos, Renner cree que todo el equipo podría desmoronarse como una casa de cartas si los Rams tienen que lidiar con lesiones en posiciones clave.

«Hemos visto en el pasado, ahora tienen a Jimmy G, tal vez sea un poco mejor situación de respaldo», dijo Renner. «Pero hemos visto en el pasado cuando han tenido lesiones a lo largo de la línea ofensiva o lesiones en el quarterback, simplemente no ha sido bueno allí en Los Ángeles».

«Así que no mucha gente solía tener una espalda mala. Por lo general, es algo que se queda con él. Toma demasiados éxitos este año; no sé cómo lo vemos a través de 17 juegos saludables, dada la información que tenemos ahora».

¿Jimmy Garoppolo verá tiempo para Los Ángeles?

Con la Semana 1 acercándose rápidamente, será interesante ver cómo Stafford maneja su lesión en la espalda durante toda la temporada. ESPN y Graziano escribieron Una predicción audaz pieza el 27 de agostoAfirmando que Garoppolo verá el campo en algún momento de esta temporada, a pesar de que Stafford intentará resistir cualquier lesión.

«Entiendo que esto no es algo que los Rams esperen dejar de lado a Stafford durante un largo período de tiempo o afectar su juego a principios de la temporada, sino que es algo que Deberá ser monitoreado y administrado durante toda la temporada ”, escribió Graziano.

«Eso significa que podría llegar una semana en que Stafford siente que no puede jugar a través de él. Y ahí es donde se podría ver Garoppolo de respaldo, que comenzó un juego la temporada pasada, teniendo que intervenir y mantener las cosas zumbando. De nuevo, espero que Stafford se esfuerce y lo haga durante la temporada».

El único juego en el que jugó Garoppolo fue en la Semana 17 en una derrota de 30-25 ante los Seattle Seahawks. El dos veces campeón del Super Bowl completó el 65.9 por ciento de sus pases, registró 334 yardas aéreas, dos touchdowns y una intercepción. Garoppolo podría intensificar cada vez que el equipo lo necesite para que intervenga en Stafford.