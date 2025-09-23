El analista constitucional IHSG se recuperará, Peek 5 Posibles recomendaciones de acciones Cuan

Martes 23 de septiembre de 2025 – 08:11 Wib
Yakarta, Viva – Índice de precios de acciones compuestas (Ihsg) tiene la oportunidad de dar la vuelta (rebote) En la negociación del martes, 23 de septiembre de 2025. En la sesión anterior, el JCI cayó un poco 0.14 por ciento a 8,040.03.
Analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova dijo que actualmente la posición del índice está por encima del apoyo menor en 7,940. IHSG comenzó a experimentar la corrección intradía cuando su posición se acercó al área 8,100-8,155.
«IHSG todavía tiene el potencial de continuar la tendencia hasta el objetivo de la ola de proyección Fibonacci B o III a 8,155», dijo Ivan, dijo en su declaración el martes 23 de septiembre de 2025.
Los puntos de soporte de JCI están en 7,940, 7,821 y 7,742 niveles. Mientras que la resistencia apunta en el área de 8,102, 8,155 y 8,246.
Ivan eligió varios emisores de acciones potenciales cómo. Siguiente Recomendaciones de stock Se supone que debe invertir en el comercio hoy.
PT Sumber Alfaria Trijaya TBK (AMRT)
- Recomendaciones: Compre sobre debilidad
- Área de compra: 1.880-1,900
- Precio objetivo: 2,100
PT ANEKA TAMBANG TBK (ANTM)
- Recomendaciones: Hold
- Precio objetivo: 3,810
PT Astra International TBK (ASII)
- Recomendaciones: Tome ganancias
- Precio objetivo: 5,775
PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK (BBNI)
- Recomendaciones: Compre sobre debilidad
- Área de compra: 4,120-4,160
- Precio objetivo: 4,360
PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK (BBTN)
- Recomendaciones: Compra de negociación
- Área de compra: 1,270-1,300
- Precio objetivo: 1,455
