El analista comparte el campo de intercambio de Rangers Blockbuster para agregar Kaprizov

El Rangers de Nueva York están buscando ser un equipo de playoffs esta temporada y se han vinculado a hacer un movimiento para una superestrella.

Minnesota Wild La superestrella Kirill Kaprizov está entrando en el último año de su acuerdo, y se han producido informes de que rechazó una extensión masiva. Con eso, su nombre ha surgido en rumores comerciales y NHL Analista Hannah Stuart de Bleacher Report compartió un lanzamiento comercial que ve a los Rangers adquirir Kaprizov.

El acuerdo propuesto sería un éxito de taquilla ya que Nueva York adquiriría Kaprizov, quien se convertiría en el mejor jugador ofensivo del equipo. Sin embargo, el precio no sería barato ya que los Rangers renunciarían a múltiples selecciones, incluida una primera ronda y la primera selección general en Lafreniere.

Los Rangers adquirirían Kaprizov, que está entrando en el último año de su contrato de cinco años y $ 45 millones. Kaprizov sería un jugador de primera línea para Nueva York y agregaría más ofensiva a la alineación, y potencialmente será el reemplazo de Artemi Panarin. Kaprizov registró 25 goles y 31 asistencias para 56 puntos en 41 juegos la temporada pasada.

Una gran parte del regreso para la naturaleza sería Lafreniere, que podría reemplazar a Kaprizov. Lafreniere fue seleccionado por primera vez en general en 2020, pero ha luchado por estar a la altura de la exageración. El esta entrando en el primer año de su acuerdo de siete años y $ 52.15 millones. Lafreniere grabado 17 goles y 28 asistencias para 45 puntos en 82 juegos la temporada pasada.

El acuerdo propuesto sería un éxito de taquilla y uno que tiene sentido para ambos lados.

Nueva York adquiriría una verdadera superestrella en Kaprizov, mientras que The Wild obtendría un joven delantero y múltiples selecciones de draft para ayudar a una posible reconstrucción.

«Es un nuevo régimen en Nueva York esta temporada, con Mike Sullivan llegando de Pittsburgh para ser el entrenador en jefe y JT Miller siendo nombrado capitán, ambas señales fuertes de hacia dónde se dirige el equipo», escribió Stuart. «A los Rangers les gustan los nombres y el flash, y me he preguntado por un tiempo si Lafreniere podría querer o necesitar un nuevo comienzo en algún lugar. Ser parte de un comercio de Kaprizov simplemente podría hacer el truco. Claro, no está recuperando exactamente el mismo valor de puntuación, pero seamos realistas. Esto es Kaprizov. Nunca iba a hacerlo.

«Pero Lafreniere se ha vuelto bastante útil en los últimos años, y un nuevo entorno podría ser la sacudida que necesita. Después de todo, tiene solo 23 años», agregó Stuart. «Este intercambio definitivamente requeriría algunas selecciones más bajas, así como algo de dinero movido, ya que los Rangers no tienen el espacio de la tapa para enfrentarse al contrato actual de Kaprizov, pero si lo quieren lo suficiente, lo harán realidad».

Si Kaprizov va a caminar en la agencia libre, Minnesota sería prudente al cambiarlo para que algo regrese a cambio. Lafreniere y las selecciones de draft probablemente serían uno de los principales retornos, mientras que los Rangers van al todo al adquirir Kaprizov.

Kaprizov dice que tiene mucho tiempo para firmar

Aunque Kaprizov puede llegar a la agencia libre el 1 de julio, el ruso no está preocupado por eso.

En cambio, el dice que tiene mucho tiempo Firmar antes de eso, y el enfoque está en la próxima temporada.

«Ustedes saben que me gusta Minny y todos lo saben», Kaprizov dicho. «Tenemos mucho tiempo [to sign]. Es solo 2025 y es un año más que tengo. Solo quiero jugar hockey, enfocarme y ganar algunos juegos y entrar en [the Stanley Cup] Playoffs]y ganan allí. Solo concéntrate en esto ahora «.

Sin embargo, él Según se informa, ha rechazado una extensión ya. Entonces, hay preguntas sobre su futuro pasado esta temporada en Minnesota.