‘El amor que queda’ seleccionado por Islandia como candidato al Oscar

La academia de cine y televisión islandesa ha seleccionado Hlynur Pálmason«El amor que queda» como la entrada de Islandia en la categoría de Mejor Cine International de los Premios de la Academia.

La película, que tuvo su estreno mundial en la sección de estreno de Cannes, captura un año en la vida de una familia mientras los padres navegan por su separación.

El Comité de Selección de Islandia declaró: “El amor que queda ‘cautiva con actuaciones fuertes y sin esfuerzo y una narrativa visual simple pero poderosa. Se mueve sin problemas entre el realismo social y las imágenes artísticas, cautivando al espectador de la primera marco. Las interacciones e interpretaciones de los actores son tan auténticos que el espectador se siente casi como si mira a través de una mirada hacia la vida de una familia real, en lugar de presenciar una familia.

New Europe Film Sales maneja las ventas internacionales. Los derechos de América del Norte para la película están con Janus Films.

El elenco incluye a Saga Garðarsdóttir, Sverrir Guðnason, Ida Mekkín Hlynsdóttir, Thorgils Hlynsson, Grígur Hlynsson, Ingvar Sigurðsson y Anders Mossling.

La película es producida por Anton Máni Svansson para Still Vivid en Islandia, con katrin Pors para Snowglobe en Dinamarca.

Es coproducido por Mikkel Jersin y Eva Jakobsen para Snowglobe (Dinamarca), Nima Yousefi para Hobab (Suecia), DiDar Domehri para Maneki Films (Francia), Anthony Muir y Kristina Börjeson para el Väst (Sweden), y Olivier Pere y Remi Burah For Arteh.

Es la tercera vez que se ha seleccionado una película de Pálmermas como la entrada de Islandia a la categoría, después de «un día blanco y blanco» (2020) y «Godland» (2024), que llegó a la lista corta para el Oscar.